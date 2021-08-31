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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انسى معاناة الإمساك مع تناول واحدة من هذه الفاكهة

الامساك
الامساك

يؤثر الإمساك على ما يقرب من 30 في المائة من السكان ، مما يسلل لهم الكثير من المعاناة والأضرار ،يعتبر الإمساك عدم إفراغ الأمعاء ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع ،عادةً ما تساعد زيادة محتوى الألياف في علاج الإمساك ، ولكن من الواضح أن تناول الكثير من فاكهة الكيوي مهم  جدا .

 

وفقا لما نشره موقع إكسبريس إن زيادة كمية الألياف التي تتناولها هي أفضل طريقة لتحسين الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك ارتجاع الحمض وعسر الهضم وآلام المعدة والانتفاخ والانتفاخ.
 

في أغلب الأحيان ، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بزيادة السيليوم أو نخالة القمح في نظامهم الغذائي ، فاكهة الكيوي المتواضعة لها العديد من الفوائد الهضمية لأي شخص يعاني من أعراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإمساك."

يعتقد معظم الخبراء أن التغييرات الغذائية ضرورية لتقليل العدد الهائل من الأعراض المرتبطة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة كمية الفاكهة والخضروات التي يتم تناولها يوميًا.

تركز الاهتمام مؤخرًا على فاكهة الكيوي ، التي كان يُعتقد سابقًا أنها فاكهة غريبة المظهر تُستخدم في الطب الصيني."
 

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 خصائص محددة تساعد في منع الإمساك

 

أولاً ، ألياف فاكهة الكيوي لها تأثير عميق في الاحتفاظ بالمياه هذا يسرع من وقت عبور محتويات الجهاز الهضمي للمرور عبر الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى تقليل آلام البطن وتليين البراز."

تحتوي الفاكهة الخضراء أيضًا على إنزيم يعرف باسم الأكتينيدين ، والذي يحفز هضم البروتين في المعدة والأمعاء الدقيقة، جدران خلايا فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وهو أمر مفيد للغاية للإمساك تخمر الألياف القابلة للذوبان في الأمعاء الغليظة لإنتاج العديد من الأحماض الدهنية الكبيرة السلسلة والتي لها العديد من الفوائد الصحية.

"الألياف غير القابلة للذوبان تسبب احتباسًا واضحًا للماء وتضخم البراز بطريقة مماثلة لنخالة القمح.

ومع ذلك ، يظهر هذا التأثير من تناول فاكهة الكيوي النيئة ، دون الحاجة إلى المعالجة. "يبدو أن الألياف الغذائية لفاكهة الكيوي تعمل كركيزة لبكتيريا القولون المفيدة ، وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي."

تحتوي فاكهة الكيوي على خصائص أخرى مفيدة للصحة ، مثل محتواها العالي من فيتامين سي فاكهة الكيوي SunGold تحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف فيتامين C من الأعضاء والفراولة.

فيتامين ج ضروري لإنتاج الكولاجين وتكوين الناقلات العصبية ومضادات الأكسدة القوية.

"هناك حاجة أيضًا إلى مستويات عالية من فيتامين سي لتنشيط جهاز المناعة ويمكن أن تقلل من عدد أيام المرض من نزلات البرد.

"زيادة تناول فيتامين سي من خلال الكيوي وأي مصدر آخر يمكن أن يساعد على امتصاص الحديد."

يمكن أن يؤدي تناول ما يصل إلى نصف فاكهة كيوي يوميًا إلى زيادة كبيرة في مستويات فيتامين سي في البلازما.

تحتوي فاكهة الكيوي أيضًا على مستويات عالية من فيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم. فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية على الرغم من وجود حمض الفوليك في الخضار الورقية الخضراء ، إلا أن المستويات تنخفض من الغليان ، وبالتالي فإن تناول فاكهة الكيوي النيئة مصدر طبيعي ممتاز لحمض الفوليك.

فاكهة الكيوي منخفضة في الصوديوم ولكنها غنية بالبوتاسيوم. تبين أن تناول المزيد من البوتاسيوم يخفض ضغط الدم ".

ما مدى فعالية فاكهة الكيوي في تحسين الإمساك؟


حتى الآن ، تم إجراء عدد قليل فقط من الدراسات على فاكهة الكيوي وصحة الجهاز الهضمي.

تم إجراء ذلك على مجموعات سكانية مختلفة وفي بلدان مختلفة ، مما يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات ثابتة.

ومع ذلك ، أكد الدكتور لي: "لقد ثبت أن تناول اثنين من فاكهة الكيوي يوميًا يحسن تناسق البراز ، ويزيد من عدد حركات الأمعاء العفوية أسبوعيًا ، ويقلل من الانزعاج البطني.

"يتم حاليًا إجراء دراسة عشوائية متقاطعة للتحكم في تناول فاكهة الكيوي وأعراض الجهاز الهضمي."

الكيوي مفيد أيضًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفضًا من FODMAP والذين قد يكون لديهم متلازمة القولون العصبي ، والذي يمكن أن يسبب الإمساك.

تحتوي الفاكهة على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنه لا يمكن هضمها إلا ببطء ، وقد ثبت أيضًا أن الفاكهة تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل ضغط الدم في بعض الحالات.

وجدت دراسة صينية أجريت عام 2009 بعد أن قضى المشاركون ثمانية أسابيع في تناول حبتين من الكيوي يوميًا ، زادت مستويات الكوليسترول الحميد ، مع انخفاض إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية.
 

كيف تأكل فاكهة الكيوي ؟


فاكهة الكيوي هي غذاء مغذي للغاية ومنخفض السعرات الحرارية.

لا يُعرف العدد الأمثل لفاكهة الكيوي التي يجب تناولها يوميًا ، لكن المشاركين في الدراسات السريرية تناولوا فاكهة الكيوي عادة مرتين يوميًا على الرغم من أن فاكهة الكيوي تؤكل بشكل تقليدي مقشرة ، إلا أن فاكهة الكيوي SunGold التي تحتوي على بشرة خالية من الشعر يمكن أن تؤكل كاملة.

"الجلد مليء بشكل خاص بالعناصر الغذائية ، وبتناوله بالكامل تزداد محتويات الألياف وفيتامين E وحمض الفوليك بنسبة 50 و 32 و 34 في المائة على التوالي." إن إنزيم الأكتينين هو السبب الأساسي لأي شخص يعاني من حساسية من فاكهة الكيوي، تتراوح  من التهاب الفم إلى الحكة .

الامساك طريقة لتحسين الإمساك الجهاز الهضمي اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ

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