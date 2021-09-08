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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون ملينات.. علاجات منزلية سريعة تحارب الإمساك

أرشيفية
أرشيفية

علاجات منزلية سريعة تساعد على  محاربة الإمساك بدون ملينات إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع readersdigest


1-بذور السمسم 


 وفقًا لدراسة نشرت في  المجلة الدولية للبحوث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية تعد بذور السمسم من أفضل العلاجات المنزلية للإمساك فهى أقوى من الملينات. 

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2-دبس السكر 


 ملعقة كبيرة من العسل الأسود  تحارب الإمساك فهو  يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الماغنيسيوم وهو من أفضل المعادن التى تساعد على التخلص من الإمساك.

3- شاي النعناع


يعتبر شاي النعناع أو الزنجبيل من العلاجات المنزلية المدهشة للإمساك التى تحارب  مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.


4- ماء الليمون 


يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون كمنشط للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم ، مما يخفف الإمساك.

 اعصرى  الليمون في كوب من الماء كل صباح ، وأضيفى الليمون إلى الشاي. 


5-القهوة 


تناول كوب من القهوة يوميا يساعد فى التخفيف السريع من الإمساك ويمكن أن تتسبب القهوة فى إدرار البول  أيضا ،  وفقًا   لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد .

6-تناول الزبيب 
 

الزبيب علاج منزلي مدهش للإمساك فهو يحتوي  على نسبة عالية من الألياف ، وفقًا لمركز صحة ستانفورد للأطفال 


7- تناول البرقوق 

 

البرقوق علاج منزلي مدهش للإمساك فهو غنى بالألياف التى تساعد على  الهضم يمكن تناول ثلاثة حبات من البرقوق فهو يحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف ، كما أنها تحتوي على مركبات الفينول التى تساعد على محاربة مشاكل الجهاز الهضمى .

8-زيت الخروع 

 

يعد زيت الخروع علاجا منزليا مدهشا يحارب الإمساك فتعد  أحد الاستخدامات الأساسية  لزيت الخروع  إستخدامه لتنظيم حركة الأمعاء  ، وفقًا لكليفلاند كلينك تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين على معدة فارغة من زيت الخروع يساعد على علاج الإمساك في غضون ثماني ساعات تقريبًا.

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