بدون ملينات.. علاجات منزلية سريعة تحارب الإمساك

علاجات منزلية سريعة تساعد على محاربة الإمساك بدون ملينات إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع readersdigest



1-بذور السمسم



وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية تعد بذور السمسم من أفضل العلاجات المنزلية للإمساك فهى أقوى من الملينات.

2-دبس السكر



ملعقة كبيرة من العسل الأسود تحارب الإمساك فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الماغنيسيوم وهو من أفضل المعادن التى تساعد على التخلص من الإمساك.

3- شاي النعناع



يعتبر شاي النعناع أو الزنجبيل من العلاجات المنزلية المدهشة للإمساك التى تحارب مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.



4- ماء الليمون



يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون كمنشط للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم ، مما يخفف الإمساك.

اعصرى الليمون في كوب من الماء كل صباح ، وأضيفى الليمون إلى الشاي.



5-القهوة



تناول كوب من القهوة يوميا يساعد فى التخفيف السريع من الإمساك ويمكن أن تتسبب القهوة فى إدرار البول أيضا ، وفقًا لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد .

6-تناول الزبيب



الزبيب علاج منزلي مدهش للإمساك فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، وفقًا لمركز صحة ستانفورد للأطفال



7- تناول البرقوق

البرقوق علاج منزلي مدهش للإمساك فهو غنى بالألياف التى تساعد على الهضم يمكن تناول ثلاثة حبات من البرقوق فهو يحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف ، كما أنها تحتوي على مركبات الفينول التى تساعد على محاربة مشاكل الجهاز الهضمى .

8-زيت الخروع

يعد زيت الخروع علاجا منزليا مدهشا يحارب الإمساك فتعد أحد الاستخدامات الأساسية لزيت الخروع إستخدامه لتنظيم حركة الأمعاء ، وفقًا لكليفلاند كلينك تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين على معدة فارغة من زيت الخروع يساعد على علاج الإمساك في غضون ثماني ساعات تقريبًا.