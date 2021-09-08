بدون ملينات.. علاجات منزلية سريعة تحارب الإمساك

علاجات منزلية سريعة تساعد على محاربة الإمساك بدون ملينات إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع readersdigest
1-بذور السمسم
وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية تعد بذور السمسم من أفضل العلاجات المنزلية للإمساك فهى أقوى من الملينات.
2-دبس السكر
ملعقة كبيرة من العسل الأسود تحارب الإمساك فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الماغنيسيوم وهو من أفضل المعادن التى تساعد على التخلص من الإمساك.
3- شاي النعناع
يعتبر شاي النعناع أو الزنجبيل من العلاجات المنزلية المدهشة للإمساك التى تحارب مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.
4- ماء الليمون
يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون كمنشط للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم ، مما يخفف الإمساك.
اعصرى الليمون في كوب من الماء كل صباح ، وأضيفى الليمون إلى الشاي.
5-القهوة
تناول كوب من القهوة يوميا يساعد فى التخفيف السريع من الإمساك ويمكن أن تتسبب القهوة فى إدرار البول أيضا ، وفقًا لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد .
6-تناول الزبيب
الزبيب علاج منزلي مدهش للإمساك فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، وفقًا لمركز صحة ستانفورد للأطفال
7- تناول البرقوق
البرقوق علاج منزلي مدهش للإمساك فهو غنى بالألياف التى تساعد على الهضم يمكن تناول ثلاثة حبات من البرقوق فهو يحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف ، كما أنها تحتوي على مركبات الفينول التى تساعد على محاربة مشاكل الجهاز الهضمى .
8-زيت الخروع
يعد زيت الخروع علاجا منزليا مدهشا يحارب الإمساك فتعد أحد الاستخدامات الأساسية لزيت الخروع إستخدامه لتنظيم حركة الأمعاء ، وفقًا لكليفلاند كلينك تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين على معدة فارغة من زيت الخروع يساعد على علاج الإمساك في غضون ثماني ساعات تقريبًا.