مشروبات طبيعية تساعد على التخلص من الإمساك







الإمساك من الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي، والتي تتسبب للإنسان في كثير من الألم والمشاكل، ولهذا يجب الحرص علىتجنب الإصابة بالإمساك.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،مشروبات طبيعيةتساعد على التخلص من الإمساك..





1- الماء٪ يوصى بإضافة 2-4 أكواب من الماء قبل كل طعام.

2- عصير الخوخ: يساعد السوربيتول الموجود في عصير الخوخ على تليين البراز وتسهيل مروره ومن ناحية أخرى

3- عصير التفاح: يحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز والسوربيتول. أشارت دراسة معملية نشرتها Food & Function في مجلة2020 إلى أن الفركتان الموجود في المشروبات المصنوعة من عصير التفاح يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن

4- عصير الإجاص: غني بالألياف والغلوكوز





وصفات طبيعية أخرى لعلاج الإمساك:

أولاً: مغلي الليمون والكمون: يمكن غلى ملعقة كبيرة من الكمون ويعصر ليمونة عليها، ويتم تحليتها بعسل النحل ويمكن تناولها مرتين خلالاليوم.

ثانياً : زيت الخروع: وضع ملعقة كبيرة من زيت الخروع في الماء المغلي، ويتم تناولها مرتين خلال اليوم

ثالثاً: اليانسون: إضافة ملعقة من اليانسون إلى كوب من الماء المغلي وتترك لمدة 5 دقائق تقريباً ويتم تناولها بعد تناول الطعام

رابعاً: البابونج: إضافة ملعقة كبيرة من أزهار البابونج إلى كوب من الماء المغلي، ويترك لمدة لا تقل عن الخمس دقائق ويصفى ويتم تناوله.

خامساً: الحلبة: تغلى بذور الحلبة ويتم تصفيتها، ويتم تناول المشروب مرتين خلال اليوم صباحا ومساء.

سادساً: البردقوش: يضاف ملعقة كبيرة من البردقوش إلى كوب من الماء المغلي، ويصفى ويتم تناوله.





نصائح عامة لتخفيف الإمساك

1- زيادة النشاط البدني: المشي لمدة 10-15 دقيقة بعد كل وجبة

2- تغيير العادات الغذائية، والحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

3- تناول كوب من الماء المضاف إليه ملعقة من العسل، ويتم تناولها كل صباح.

4- التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، واستبدالها بأنواع أخرى من المشروبات ومنها الشاي الأخضر، والذي يكونمهم جداً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

عند الإصابة بالإمساك بشكل كبير يجب التوجه إلى الطبيب، والذي يحتاج إلى فحوصات للتعرف على الأسباب الرئيسية للإصابة بالإمساكووصف العلاج المناسب.