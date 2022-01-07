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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التحذير من تناول الفول والطعمية.. تعرف على أضرار البقوليات على الجسم

الفول و الطعمية
الفول و الطعمية

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول الفول والطعمية وجميع البقوليات بشكل عام، وذلك لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلي بعض المشاكل الصحية و بالأخص لـ مرضى أنيميا الفول.


وعلى الرغم من أن البقوليات بها بعض الفوائد الصحية فإن هناك العديد من الأضرار التي تؤثر على الجسم عند تناول البقوليات.


أضرار البقوليات 


-تحتوي البقوليات على حمض الفيتيك
حمض الفيتيك هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في جميع بذور النباتات الصالحة للأكل ، بما في ذلك البقوليات.
يضعف امتصاص الحديد والزنك والكالسيوم من نفس الوجبة وقد يزيد من خطر نقص المعادن لدى الأشخاص الذين يعتمدون على البقوليات أو غيرها من الأطعمة الغنية بالفيتات كمواد غذائية أساسية.
ومع ذلك ، فإن هذا مهم فقط عندما يكون تناول اللحوم منخفضًا وتشكل الأطعمة الغنية بالفيتات بانتظام جزءًا كبيرًا من الوجبات  وهو أمر شائع في البلدان النامية .
الأشخاص الذين يأكلون اللحوم بانتظام ليسوا معرضين لخطر نقص المعادن الناتج عن حمض الفيتيك، يمكنك تقليل محتوى حمض الفايتيك في البقوليات من خلال عدة طرق ، بما في ذلك النقع ، والتبرعم ، والتخمير .
-تحتوي البقوليات على ليكتين
الليكتينات هي عائلة من البروتينات التي قد تشكل ما يصل إلى 10٪ من محتوى البروتين الكلي للبقوليات، كما إنها تقاوم الهضم وقد تؤثر على الخلايا المبطنة للقناة المعوية.

أحد الليكتين المدروس جيدًا هو phytohemagglutinin ، والذي يوجد في الفاصوليا الحمراء، إنه سام بكميات كبيرة وقد تم الإبلاغ عن العديد من حوادث التسمم بعد تناول الفاصوليا النيئة أو المطبوخة بشكل غير صحيح ، في معظم البقوليات الصالحة للأكل ، لا تكون كمية الليكتين عالية بما يكفي لإحداث الأعراض.
ومع ذلك ، يجب فقط تناول الفاصوليا مطبوخة ومجهزة بالكامل، ونقعها طوال الليل وغليها عند 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق على الأقل يؤدي إلى تحلل الفيتوهيماجلوتينين والليكتين الأخرى.

-غنية بالألياف 
تشمل الآثار الجانبية غير السارة لهذه الألياف الغازات والانتفاخ ، لكنها تساعد أيضًا في تكوين أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) ، مثل الزبدة ، والتي قد تحسن صحة القولون وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .
- البقوليات غنية جدًا بالصابونين
السابونين عبارة عن مركبات توجد في العديد من النباتات ، بما في ذلك معظم البقوليات، لديهم تركيبة كيميائية معينة تسمح لهم بالالتصاق بسطح خلايا الأمعاء.
بمجرد أن يرتبط السابونين بجدران الأمعاء ، فإنه غالبًا ما يتسبب في "فتح" الخلايا المبطنة للأمعاء أو موتها، في كلتا الحالتين يكون التأثير هو تسرب الأمعاء.
بمجرد حدوث ذلك ، تبدأ السابونين والبكتيريا والأشياء الأخرى بالتسرب إلى مجرى الدم، التأثير الفوري هو أن الصابونين يبدأ في تدمير أغشية خلايا الدم الحمراء (وكذلك يؤدي إلى التهاب عام في جسمك). 
 

المصدر: .healthline.

البقوليات اضرار البقوليات حمض الفيتيك الفول الطعمية

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