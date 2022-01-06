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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش الطعمية.. هيئة الدواء توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئة من المواطنين.. فيديو

الطعمية
الطعمية

قال الإعلامي شريف عامر، إن هيئة الدواء المصرية تنصح بعدم تناول الفول والطعمية وتحذر من تناول جميع البقوليات بشكل عام.

وأضاف عامر، أنه لا يأكل الفول ولا الطعمية، وذلك بسبب إصابته بـ أنيميا الفول، معلقًا :"أنا ما باكلش بس صعب أحكم على عيالي، وأكد أنه منذ الصغر كان ممنوعا من تناول الطعمية، وجميع زملائه فى المدرسة كانوا يشترونها وهو يشتري السلطة فقط".

وفى نفس السياق قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي، إن التحذير الصادر من هيئة الدواء خاص بـ فئة معينة وهى مرضى أنيميا الفول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك بعض الأدوية أيضًا يحذر تناولها لمرضى الأنيميا، ولذلك التحذير هدفة التوعية.
 

 

 

هيئة الدواء الطعمية تناول الفول الفول البقوليات

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