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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ صورة .. روبي تحتفل مع جمهورها بـ عيد الميلاد |شاهد

روبي
روبي

حرصت الفنانة روبي، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت روبي صورة وعلقت قائلة: " كل سنة وانتوا طيبين عيد ميلاد سعيد" ما نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وأثارت الفنانة روبى جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما شاركت جمهورها بفيديو رقص جريء من حفلها الأخير برأس السنة عبر موقع تداول الصور والفيديو "انستجرام". 

وظهرت روبي مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، كشف عن ساقيها، كما ارتدت طربوشًا أحمر اللون تماشيًا مع أجواء الاحتفال بالعام الجديد.

ودائمًا ما يرتبط ظهور روبي، بحالة واسعة من الجدل، إذ تصدرت الفنانة على مدار الساعات القليلة الماضية، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت منهم اهتمامًا.

كما أثارت روبي مؤخرًا، جدلاً بين الجمهور، بجلسة تصوير ظهرت فيها روبي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وشراب أسود شفاف، كشف عن فخذيها، وحازت الصور على إعجاب وتفاعل العديد من الجمهور.

 

 

روبي تحتفل مع جمهورها احتفالات عيد الميلاد المجيد تهنئة الاقباط بالعام الجديد

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