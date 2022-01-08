منتدى شباب العالم.. حقوق الإنسان وتوفير مسكن آمن أبرز إنجازات الدولة المصرية

تنطلق فعليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بداية من 10 يناير الي 13 يناير لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة وذلك بحضور للرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ .

وتشهد أجندة المؤتمر العديد من الفعاليات لمناقشة عدد من القضايا أبرزها المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة في مجال المسكن ويستعرض صدى البلد أبرز ما قامت به الدولة للاهتمام بتطوير البنية الأساسية ومحاولة القضاء على العشوائيات وبناء عدد من المدن الجديدة التي تخدم المواطن المصري .

القضاء على العشوائيات

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا للقضاء على العشوائيات خلال ال 7 سنوات الماضية وتطويرها إلى منطقة آمنة ومخططه لتناسب الأجيال القادمة .

وبلغت إجمالى المناطق العشوائية 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160.8 ألف فدان ونستعرض أبرز ما قامت به البلد للقضاء على العشوائيات:-

تم لانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية ، وجار العمل بـ 45 منطقة عشوائية حالياً.

ووصلت نسبة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ل 39% وتنتشر فى 226 مدينة.

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق العشوائية حوالى 39 مليار جنيه.

يوجد في مصر 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، تمثل 37% من العمران.

الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً.

الانتهاء من تطوير كل المناطق غير المخططة عام 2030.

جار تطوير 79 منطقة غير مخططة أخرى على مساحة 6941 فداناً.

تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه.

تم تنفيذ ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة.

تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر.

تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.

المحافظات الأكثر عشوائية

تحتل محافظة الإسكندرية المركز الأول من حيث انتشار العشوائيات و تبلغ مساحة المناطق العشوائية بالإسكندرية 20،1 ألف فدان بنسبة 12،5% .

وتقع محافظة القاهرة فى المركز الثانى من عدد المناطق العشوائي بمساحة 19.4 ألف فدان بنسبة 12% بينما توجد محافظة الجيزة فى المركز الثالث بـ 15.5 ألف فدن، بنسبة 9.6% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية.

فيما تمثل المناطق العشوائية بمحافظات سوهاج، والشرقية، وبنى سويف الأعلى من حيث المساحات على مستوى محافظات. الجمهورية بنسب بلغت "71.1%، 69.5%، و65.3%، على التوالى.

وتم إعلان محافظات بورسعيد والبحر الأحمر والسويس خالية من العشوائيات وقريبا ستعلن باقي المحافظات تباعا الإسماعيلية والفيوم والمنوفية و الوادي الجديد .

مشروعات تطوير العشوائيات .



الأسمرات 1 و2 (تضمان 10980 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ويستفيد منها 43920 شخصًا).

الأسمرات 3 (تضم 7298 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه ويستفيد منها 29192 شخصًا).

أهالينا (يضم 1096 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه ويستفيد منها 4384 شخصًا).

المحروسة 1 و2 (تضمان 4913 وحدة سكنية و129 وحدة تجارية وإدارية بتكلفة إجمالية 940 مليون جنيه، ويستفيد منها 19652 شخصًا).

المحروسة 1 و2 (تضمان 4913 وحدة سكنية و129 وحدة تجارية وإدارية بتكلفة إجمالية 940 مليون جنيه، ويستفيد منها 19652 شخصًا). روضة السيدة (تضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة إدارية بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه، ويستفيد منها 3264 شخصًا).

يضم "بشائر الخير 1" 1632 وحدة سكنية إلى جانب مسجد يتسع لـ800 مصل ومستشفى سعة 175 سريرًا ومركز تدريب مهني وسوقًا تجاريا.

مشروعات " بشائر الخير1 " التي افتتح السيد الرئيس المرحلة الأولى منها في غيط العنب عام 2016.

مشروعات " " التي افتتح السيد الرئيس المرحلة الأولى منها في غيط العنب عام 2016. افتتح الرئيس "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب عام 2018 ويضم 2365 وحدة سكنية.

"بشائر الخير 3" على مساحة 135 فدانًا والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات و305 ملايين جنيه.*

"بشائر الخير 3" على مساحة 135 فدانًا والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات و305 ملايين جنيه.* يقع مشروع "بشائر الخير 4" على مساحة 20 فدان بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

يتواصل العمل في "بشائر الخير 5" والذي يتضمن إنشاء 15 ألفًا و500 وحدة سكنية، ومساحات تجارية.

مشروعات الإسكان الاجتماعى

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يتنفذ، 501 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 88 مليار جنيه و165.5 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 77.42 ألف وحدة إسكان متوسط " دار مصر- سكن مصر" تم تنفيذها بتكلفة23.35 مليار جنيه و39.22 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة12.23 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف وحدة اسكان متميز تم تنفيذها بتكلفة 4.56 مليار جنيه و77.7 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 198 مليار جنيه، كما تم تنفبذ 8.1 ألف وحدة إسكان جنة تم تنفيذها بتكلفة 3.05 مليار جنيه و23.12 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 12.33 مليار جنيه، و195.3 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها لتطوير العشوائيات غير الآمنة بتكلفة 23.9 مليار، وتنفيذ 50.8 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15.7 مليار جنيه، كما قدرت التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية الغير مخططة بـ 318 .

بناء المدن الجديدة

قامت الدولة المصرية بالاهتمام ببناء المدن من الجيل الرابع على غرار المدن العالمية مع الاهتمام بالنية التحتية للمدن الجديد وإضافة أحدث الأساليب التكلونجية العالمية.

ووصل عدد المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع كما يطلق عليها إلى 30 مدينة جديدة تم تدشينها خلال السنوات السبعة، وهم " العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والفشن الجديدة والإسكندرية الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة شرق بورسعيد ومدينة ناصر الجديدة وتوشكى الجديدة وامتداد الشيخ زايد ومدينة أسوان الجديدة والعبور الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وملوى الجديدة وغرب قنا ومدينة رشيد الجديدة، مدينة الجلالة العالمية، مدينة الغردقة الجديدة، مدينة اخميم الجديدة، مدن غرب بور سعيد، مدينة شرق بور سعيد، مدينة بئر العبد الجديدة، مدينة رفح الجديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة السويس الجديدة، مدينة ناصر غرب اسيوط،مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة".

وتهدف مشروعات «مدن الجيل الرابع»، إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، توفير مسكن مناسب لكافة الفئات، توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 ألف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



وأتاحت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عدد كبير من المشروعات السكنية، داخل المدن الجديدة، لانتقال السكان إليها والاستقرار بها، ومن أبرز تلك المدن:-

العلمين الجديدة

أما بالنسبة لمدينة العلمين الجديدة فهى تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة وجاري تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الإجتماعي المميز، وقد تم الإنتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجاري تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10 كم، والمرحلة الأولى من عدد (15) برج من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولي من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وجاري تنفيذ عدد (4) كوبري مشاه وكباري البوغاز، وعدد (40) عمارة إسكان متميز بمنطقة الداون تاون، وأعمال حماية الشواطئ، وقد تم تنفيذ الممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم.

العاصمة الإدارية الجديدة

وتم تخصيص مساحة 170 ألف فدان لإنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى بمسطح 10.5 ألف فدان حوالى 5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

المنصورة الجديدة

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مدينة المنصورة الجديدة، ويجرى الآن تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث ينفذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها).

كما يضم مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمنصورة الجديدة، 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بينما يشتمل مشروع "سكن لكل المصريين"، على 58 عمارة، بالإضافة إلى مشروع الفيلات، والذى يضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، بإجمالى 17358 وحدة إسكان جار تنفيذها، بالإضافة إلى 1149 فيلا جار تنفيذها، كما أنه جار تنفيذ شبكات المرافق على مساحة 2000 فدان.

مدن الصعيد الجديده

واهتمت الدولة المصرية، بضبط النسق العمراني للصعيد، حيث يبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد بـ9 ملايين نسمة.

وتم تنفيذ 720 وحدة إسكان اجتماعى، كما جار تنفيذ 2544 وحدة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى 720 وحدة سكن مصر، كما أنه جار تنفذ محطة لتنقية المياه وكذلك أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان.

ويجرى تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعى بغرب أسيوط، بالإضافة إلى 2640 وحدة دار مصر، كما يجرى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمدينة بمساحة 1600 فدان، كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق من قبل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ 180 مشروع طرق بتكلفة 19.3 مليار جنيه، وجار تنفيذ 55 مشروع طرق بتكلفة 16.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 طرق بالمشروع القومى للطرق بتكلفة 8 مليار جنيه و2 طرق قومية جار تنفيذها بتكلفة 6.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 11 طريقاً رئيسياً تم الانتهاء منهم بتكلفة قدرت بـ5.9 مليار جنيه، و7 طرق رئيسية بتكلفة 7.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 166 طريقاً داخلياً بالمحافظات تم الانتهاء منهم بتكلفة 5.4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 46 طريقاً داخلياً بالمحافظات جار تنفيذه 2.3 مليار جنيه.

كما نفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أكثر من 573 مشروع لصالح الدولة نفذته اشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات