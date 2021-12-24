حصاد 2021| الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة خلال أيام.. تطوير 357 منطقة بتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه.. والانتهاء من تطوير القاهرة الخديوية خلال عامين

تطوير 357 منطقة، تتضمن 246 ألف بتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه

انفاق ما يقرب من 652 مليون جنيه فى الفترة من 2008 وحتى 2014 لتطوير العشوائيات

لتكلفة المبدئية لتطويرالمناطق الغير مخططة، تقدر بـ 318 مليار

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، على تطوير العديد من المناطق بالجمهورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم تطوير 357 منطقة، تتضمن 246 ألف بتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه كإنشاءات، بالإضافة إلى قيمة الأرض والتى تقدر بـ23 مليار بنهاية، كما تم تنفيذ 90% من تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة وتم انشاء المبانى بالكامل.

و تستعد مصر للإعلان عن خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، بعدما كانت جهود الدولة المصرية في العصور السابقة، فيما يخص ملف العشوائيات، تتم على استحياء وتردد ، وكانت متوقفة على رفع قدرة المرافق فقط، وكانت تهدف المخططات السابقة للحد من الامتداد العشوائي ، وليس معالجة الملف بشكل تفصيلي، وتم إنفاق ما يقرب من 652 مليون جنيه فى الفترة من 2008 وحتى 2014 لتطوير العشوائيات، ولكن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية 2014 اهتم بالمناطق العشوائية بشكل كبير وافتتح الأسمرات فى عام 2016.

المناطق الغير آمنة

وتم تصنيف المناطق غير الآمنة إلى 4 تصنيفات، أبرزها المناطق شديدة الخطورة وغير الآمنة والتى تمثل 1% من العمران فى مصر، وتم البدء بـ404 مناطق عشوائية غير آمنة، حيث تم تقسيم المناطق غير الآمنة وفقاً للدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على حسب درجة الخطورة.

وبالنسبة للمناطق غير المخططة، يعد لدينا 152 ألف فدان غير مخطط تمثل 40% من العمران فى مصر، كما أنهم يمثلوا قضية صعبة لأن البناء والتطوير فى منطقة مأهولة من السكان أصعب من التطوير والبناء فى منطقة فراغ، مثل منطقة عزبة الهجانة التى انشئت فى غيبة من الدولة.

وقدرت التكلفة المبدئية لتطويرالمناطق الغير مخططة، تقدر بـ 318 مليار وتم الانتهاء من 73 منطقة حتى الآن وجارى العمل فى باقى المناطق.

الأسمرات

ويعد مشروع الأسمرات من أهم المشروعات التى أعادت الثقة بين المواطن والحكومة مرة أخرى، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسمرات، وتسليم العقود للمواطنين بنفسه، كما تم إنشاء 9 مشاغل ، بالإضافة لمعهد لتعليم أهالى الأسمرات التفصيل وبداية من العام الثالث تبدأ الأسر الحصول على مرتب لكى يكون مجتمع منتج، ويقطن الآن بحى الأسمرات ما يقرب من 18 ألف و300 أسرة يعنى اكثر من 300 ألف نسمة، كما وصل عدد المواطنين المستفيدين من تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية وصل إلى مليون و200 ألف مواطن حتى الآن.

تطوير القاهرة التاريخية

وبالنسبة لمبادرة القاهرة التاريخية، كُلف بها صندوق التنمية الحضارية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بداية عام 2021.

وقال المهندس إيهاب الحنفى، المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية، حوربنا من المعماريين فى البداية لأنهم انتقدوا تكليف صندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة التاريخية، تخوفاً من هدم المنطقة وتغيير النسيج العمرانى، ولذلك أكد رئيس مجلس الوزراء على الحفاظ على النسيج العمرانى والورش ذات الحرف اليدوية بالمنطقة، بينما سيتم نقل الورش التى تسبب فى عوادم ومخلفات لخارج الإطار العمرانى، كما أنه تم إنشاء مجمع صناعى فى منشية ناصر على 600 فدان وبه جزء سكنى وجزء خاص للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق الخدمية لكى تكون المنطقة منظمة وتليق بالمواطن المصرى.

وأوضح ان التكلفة الاستثمارية لإعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية ستكون عالية نظراً لطبيعة التربة ونظراً لوجود سكان بتلك المنطقة، وقد تتعدى الـ200 مليار، منوهاً بانه خلال عامين سنكون بدأنا فى الانتهاء من أول خمسة مناطق يتم تطويرها فى القاهرة التاريخية.

سور مجرى العيون

و شددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروع سور مجرى العيون فى أقرب وقت، حيث أنه جارٍ تنفيذ باقى العمارات، ويشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

عواصم المدن

وأشار إيهاب الحنفى، إلى أنه جارى العمل فى 500 ألف وحدة، بمشروع تطوير عواصم المدن، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام فقط، مؤكداً أن صندوق التنمية الحضارية مهتم بالصعيد جداً فى هذا المشروع وسيتم انشاء به اسكان بديل للعشوائيات وإسكان متوسط واسكان متميز وقطع أراضى صغيرة لتأهيليها منطقة خدمية، بالإضافة إلى توفير مناطق استثمارية، منوهاً بأنه لدينا 1105 سوق تكلفة تطويرهم 44 مليار على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من اعمال 42 سوق وجارى العمل فى 20 آخرين، مضيفاً وجدنا أسواق كثيرة جداً غير مستغلة بسبب سوق التصميم أو التخطيط.