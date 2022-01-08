جون كيري ونجمة لاكاسا دي بابل.. شخصيات دولية تحضر منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بدءا من 10 إلى 13 يناير الجاري، في مدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في المنتدى الشباب من جنسيات 196 دولة.

ماذا يناقش المنتدى؟

تلقى موقع منتدي شباب العالم 500 ألف طلب تسجيل للمشاركة من 196 دولة، ويناقش 7 ملفات هامة كالتالي:

الرعاية الصحية للعالم ما بعد الجائحة

قضية الطاقة

ريادة الأعمال.

والفرص المتاحة للشباب في سوق العمل عالميا بعد الجائحة

ما تغير في سوق العمل

قضية التغيرات المناخية والبيئية

المبادرات التنموية، ومنها مبادرة حياة كريمة.

وبهذه المناسبة، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المشاركين في منتدى شباب العالم في نستخته الرابعة، خلال السطور التالية.

يشارك في المنتدى عددا من القيادات الهامة وعلى رأسهم الرئيس السيسي، ومن أبرز المشاركين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية، غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السفير ناصر كامل مدير الاتحاد الأوربي من أجل المتوسط، الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور طارق الملا وزير البترول، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والإقليمية.

مشاركة جون كيري

من أبرز المشاركين الدوليين، السياسي الأمريكي جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ، عبر تقنية الفيديو كونفراس، وهو سياسي أمريكي شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الثامن والستين منذ عام 2013 حتى 2017 و يشغل منصب ممثل الرئيس لشؤون المناخ في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من 21 يناير 2021.

جون كيري يشارك في منتدى شباب العالم

إيتزايار إيتونيو نجمة مسلسل لاكاسا

وتشارك أيضا الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، نجمة مسلسل لاكاسا دي بابل La Casa de Papel وتعد من أبرز الحاضرين لمنتدى شباب العالم، وهي ملقبة بالمفتش راكيل موريلو.

ولدت إيتزيار في 18 يونيو 1975 ببرشلونة، أي تبلغ من العمر 44 عاما، ودرست الفن في مدرسة مسرح باساوري بإسبانيا، كما درست علم الاجتماع، ولغتها الأم هي القشتالية لكنها تعلمت لغة الباسك في سن 19، وهي لغة إقليم شمال إسبانيا.