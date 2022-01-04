متوقع مشاركة جون كيري..وزيرة البيئة: عقد جلسة حول تغير المناخ بمنتدى الشباب..فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن يوم 11 يناير الجاري ستكون هناك جلسة حول التغير المناخي بمنتدى شباب العالم ومن المفترض مشاركة جون كيري بالمنتدى.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيكون هناك بعثة أممية ستزور شرم الشيخ لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ القادمة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر تواصل استعداداتها لاسضافة قمة المناخ، في نوفمبر 2022، مؤكدة أنه منذ سنة ونصف نعمل على ذلك.

آمال واسعة

وأشارت فؤاد إلى أن مصر تعلق آمالا واسعة على قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، باعتبارها حدثا عالميا يركز العالم كله عليه، لوضع أجندة للتحرك في هذه القضية الحساسة.

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