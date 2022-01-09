بحبك يا مهذب.. سيرين عبد النور تخطف أنظار متابعيها بفستان أسود

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سيرين عبد النور في الصورة وهي ترقص بفستان اسود انيق، وعلقت قائلة" بحبك يا مهذب".



نشأة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.