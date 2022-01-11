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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

49 % زيادة بالمبيعات.. رولز رويس تحقق طفرة غير مسبوقة في 2021

رولز رويس
رولز رويس

واجهت كل شركات السيارات حول العالم صعوبات كبيرة خلال العامين الماضيين مع مشاكل سلاسل التوريد والنقص العالمي في أشباه الموصلات، ومع ذلك، يبدو أن بعض شركات صناعة السيارات الأكثر غرابة وحصرية قد تكون  محصنة إلى حد ما ضد المشاكل الاعتيادية لمصنعي السيارات، حيث انضمت شركة  رولز رويس  للسيارات الفاخرة  إلى بنتلي في تحقيق أفضل نتائج مبيعات لها على الإطلاق خلال عام 2021.

 

وقامت الشركة المصنعة التي تتخذ من Goodwood مقرا رسميا لها في عام 2021،  بتسليم 5،586 سيارة حول العالم وهو أعلى رقم مبيعات سنوي على الإطلاق في تاريخ العلامة التجارية الممتد 117 عامًا، والأكثر إثارة للدهشة أن هذه الأرقام تعني زيادة في المبيعات بنسبة  49% على أساس سنوي، وتفتخر العالمة التجارية الإنجليزية بالإعلان عن أرقامها القياسية التي حققتها في أصعب الظروف وفي سنة كانت سوداء على كل قطاع السيارات.

 

وقالت رولز رويس إن طرز "رولز رويس جوست" و"رولز رويس كولينان" و كانا مسؤولان عن النمو الهائل في المبيعات وعن هذه الطفرة الإيجابية، على الرغم من أن أداء "رولز رويس فانتوم" جيد أيضًا مع دفاتر الحجوزات كاملة حتى الربع الثالث من عام 2022. 

 

وقال  تورستن مولر-أوتفوس ، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس: "لقد كان عامًا تاريخيًا بالفعل لشركة رولز رويس موتورز خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، سجلنا أعلى مبيعاتنا السنوية على الإطلاق في كل تاريخنا منذ بدايتنا في السوق، كما أطلقنا أحدث إضافة إلى عائلة بلاك بادج ، و أذهلنا العالم بقدراتنا في مجال صناعة السيارات، واتخذنا خطوات جدية كبيرة نحو مستقبلنا الكهربائي. وكل ما عملناه أصبح ممكنًا بفضل تفاني والتزام الأشخاص الاستثنائيين في عائلة رولز رويس وفريقنا الدولي وشبكة وكلائنا العالميين".

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