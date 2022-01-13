أخبار التوك شو.. بـ راتب 4 آلاف جنيه.. المالية: الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل.. والسيسي: الفساد قرين للإرهاب ولن نسمح بوجوده في الدولة.. فيديو

تناولت برامج “التوك شو”، خلال الساعات الماضية مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل بمتوسط دخل شهري 4 آلاف جنيه.

وحول الهجوم الذي يتعرض له من البعض قال وزير المالية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «التاريخ سيحكم علينا، أتذكر المهندس الراحل حسب الله الكفراوي وهو يتعرض للهجوم أمام البرلمان بسبب مدينة العاشر من رمضان، واتهم حينها بإلقاء أموال البلد في الصحراء، والآن تحولت المدنية إلى قلعة صناعية».

وحول دعم رغيف الخبز «مع ارتفاع سعر طن القمح، تصل تكلفة رغيف الخبز إلى 75 قرشا، المواطن يدفع 5 قروش والدولة تتولى دفع 70 قرشا»، مؤكدا توسع الدولة في زراعة القمح لتقليل الاستيراد.

الساحر الفرنسي مولا: تقديم عرض أمام الرئيس السيسي أمر مذهل





كشف الساحر الفرنسي مولا يوسف، تفاصيل تقديمه عرض ترفيهي أمام الرئيس السيسي في فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في منتدى شباب العالم .



وقال مولا يوسف في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" تقديمي لـ عرض أمام الرئيس السيسي أمر رائع ومذهل ".



وتابع مولا :" لقد وصلت له مصر منذ يومين فقط وانا احب مصر والمصريين وشرم الشيخ رائعة".

جاهزين لأى سيناريو.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من إقالة كيروش والشرط الجزائي





قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، إن الشعب المصري بالكامل تحدث عن مباراة المنتخب مع نيجيريا امس وان أداء اللاعبين لم يكن علي ما يرام وهذا لم يحقق طموح وأحلام المصريين واتحاد الكرة لم يعجبه أداء المنتخب " أحنا زي المصريين " ، مؤكدا أن مجلس الإدارة تحدث امس طوال الليل عن سبب انخفاض أداء المنتخب .

واضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الاتحاد الأن ينظر إلي مساندة المنتخب ولا ننظر إلي الشرط الجزائي الخاص بكيرروش ولا برحيلة ، مشيرا إلي أن الاتحاد جاهز إلي أي سيناريو .

واوضح أبو الوفا ، إن المنتخب يجب أن ندعمه في المباراتان القادمين حتي يصل إلي الدور الـ16 والدورالـ8 والمربع الذهبي ويحصل علي الكاس ، مؤكدا أن الاتحاد لا يفكر إلا في ذألك وليس هناك حساب إلي احد إلا بعد انتهاء البطولة .

أحمد موسى لوزير المالية: هو لازم نستلف.. ومعيط: فوائد الديون 579 مليارا





وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا لـ محمد معيط وزير المالية، قائلا :"هو لازم نستلف"، ليرد وزير المالية، قائلا :"علينا التزامات وفوائد الديون 579 مليار".

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل بمتوسط دخل شهري 4 آلاف جنيه.

وحول الهجوم الذي يتعرض له من البعض قال وزير المالية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد ، على هامش منتدى شباب العالم «التاريخ سيحكم علينا، أتذكر المهندس الراحل حسب الله الكفراوي وهو يتعرض للهجوم أمام البرلمان بسبب مدينة العاشر من رمضان، واتهم حينها بإلقاء أموال البلد في الصحراء، والآن تحولت المدنية إلى قلعة صناعية».

340 مليار جنيه لدعم السلع.. وزير المالية يستعرض نفقات الدولة في العام.. فيديو





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لأول مرة منذ 40 عامًا أمريكا تتحدث عن ارتفاع فى نسبة التضخم التي بلغت أكثر من 6.8%.

وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن نسبة التضخم فى الدول الأوروبية ارتفعت لأكثر من 5% لأول مرة منذ عشرات السنين.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تطلق تحذيرات بشأن زيادة تكلفة التمويل و السلع مما يؤثر على النمو وفرص العمل ومعدلات الفقر، ويؤثر على الدول النامية و الدول التى تعرضت لمشكلات فى ظل كورونا.

السيسي: الفساد قرين للإرهاب ولن نسمح بوجوده في الدولة ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على محاربة الفساد، ولن نسمح بوجوده، معلقا “إحنا دولة عايزين نتخلص من كل شيء سلبي يعيق تقدمنا”.

وأضاف السيسي، خلال حديثه مع “شركاء التنمية” بمنتدى شباب العالم، أن الفساد قرين الإرهاب، مشيرا إلى أنه يخرب ويدمر البلاد، والدولة تسعى لمكافحته باستمرار.

أحمد موسى ينفعل على الهواء: مصر كلها زعلانة.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف في كأس الأمم الأفريقية، جعلت الجميع أمس ينام غاضبًا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كلها نامت زعلانة، الشعب المصري كان في حالة صعبة، وارد إنك تخسر، المباراة كانت صادمة، لا خطة ولا لاعبين ولا مدير فني، الوحيد اللي شوفته محمد الشناوي، ما شوفتش صلاح ولا مصطفى محمد ولا عمر مرموش.

أشرف صبحي: قرارات حاسمة تنتظر منتخب مصر حال الإخفاق بأمم أفريقيا ..فيديو



قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن لديه ثقة كبيرة فى لاعبي المنتخب الوطنى، بعد الهزيمة أمس من منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، وننتظر الأفضل، معلقًا "أنتوا فى نص البحر ولازم تكملوا".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة سيكون لها قرارات فى حالة الإخفاق.

وزير المالية: مشروعات الإسكان تنقذ الأجيال القادمة من النوم بالمقابر..فيديو



كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مصادر أموال تنظيم منتدى شباب العالم، قائلا “المنتدى هو اللي بيصرف على الدولة”.

وأضاف "معيط"، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن ليلة الإقامة في مدينة شرم الشيخ عليها 14% ضريبة، إضافة إلى جذب السياحة خلال انعقاد المنتدى مما يدخل العملة الصعبة.

وزيرة التخطيط: وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين.. فيديو



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه مهما قدمت الدولة من خدمات أو دعم أو مساندة تبقى مشكلة التشغيل وخلق فرص عمل جيدة كى تخرج الشخص من دائرة الفقر.

وأضافت هالة السعيد، خلال لقاء لها، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشى مناسب ومتوسط الدخل، مشيرة إلى أن الارتقاء بخصائص السكان أحد العوامل الرئيسية للقضاء على الفقر.

محامٍ بالنقض: عقوبة مصور معلمة الدقهلية تصل لـ15 سنة في هذه الحالة



كشف المحامى بالنقض أيمن محفوظ، عن العقوبة التى ستوقع على مصور معلمة الدقهلية، أثناء الرقص بأحد المراكب مع زملائها، وهو ما تسبب لها فى مشكلات كثيرة.

وقال المحامى بالنقض، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، إن هذا الشخص لا توقع عليه أى عقوبة ولم يرتكب جريمة، إذا كان يصور برضاء الشخص، وبدون قصد في تسبب مشكلة.

التعاون الدولي: الإصلاح الهيكلي في مصر يفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص



أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدولة المصرية يفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت رانيا المشاط، في كلمة لها في لقاء مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، أريد أن أتحدث عن القطاع الخاص والتمويلات المبتكرة، وهناك تعهدات كبيرة من دول في التغيرات المناخية والفكرة كيفية جعل هذا الأمر على أرض الواقع.

وزيرة الهجرة : القيادة السياسية تشرك الشباب في صنع القرار |فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ، إن القيادة السياسية تهتم بالشباب من خلال إعطائهم فرصة لطرح أفكارهم والمشاركة في صنع القرار السياسي المصري.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تعبر عن نجاح كبير لفكرة المنتدى، مشيرة إلى أن الموضوعات التي يتم تناولها في جلسات منتدى شباب العالم في غاية الأهمية مثل حياة كريمة والتغير المناخي وحقوق الإنسان ".