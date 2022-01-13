اقتصادية الشيوخ:  إشراك القطاع الخاص في المجال السياحي له عوائد استثمارية جبارة

ثمن النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الجهود المضنية التي تبذلها الدولة تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه ، وتوفير سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، مستعرضا دور القطاع الخاص الكبير فى تنمية الاقتصاد المصري ، علاوة على قدرته الفعالة فى إحداث نقلة نوعية للقطاع السياحي.

و أكد “ سمير ” فى تصريحات لـ “صدى البلد” أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، مشيرا إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، في حين أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى مواكبة النظم الاقتصادية العالمية، وتحقيق عملية التنمية المستدامة .

وأشار عضو الشيوخ إلى أن إشراك القطاع الخاص مع الحكومة سيكون له عوائد استثمارية جبارة، وسيسهم فى توفير الملايين من فرص العمل ، مما يضمن تحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي فعال.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الاربعاء ، اجتماعا، بمدينة شرم الشيخ، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق "ريكسوس العالمية"، والمهندس نادر هشام علي، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين، لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، وأخرى للتطوير العقاري، موضحا أن تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سيحقق للدولة أهدافها التنموية .