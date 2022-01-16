بعد ارتفاع الإصابات.. هاني الناظر يقدم نصائح للوقاية من كورونا

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد و بالأخص بالمتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار، وذلك نتيجة تهاون الكثير من الأشخاص وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي تساهم في الحد من انتشار كورونا.

وفي هذا السياق قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عدم اكتراث ثم تهاون تلاه استهتار فكانت النتيجة اعداد إصابات يوميا بفيروس كورونا فاقت التوقعات ! لذلك ادعو الجميع لوقفة حقيقية وعودة للالتزام الكامل بارتداء الكمامة وبشكل جاد جدا.

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لابد من الحرص علي التباعد وعدم مصافحة الآخرين والالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل الاكل دائما.

تابع: "واذكر الجميع بأهمية تناول الليمون والبرتقال واليوسفي يوميا والمشي في الهواء الطلق نصف ساعة يوم بعد يوم ومراعاة النوم مساء ثماني ساعات متواصلة ."