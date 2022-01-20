استعدادا للغزو الروسي.. أمريكا تسمح لـ3 دول بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين، بأن أمريكا وافقت على طلب بعض الدول بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، أمريكية الصنع.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن "​وزارة الخارجية الأمريكية​، سمحت لثلاثة دول من الحلفاء في ​حلف ​الناتو​، بتزويد أوكرانيا بصواريخ وأسلحة أخرى.

ويأتي ذلك، بعد أن توجهت سلطات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية، للحصول على الموافقة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلن نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن بلاده سلّمت أوكرانيا، عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​، إلى "أننا ندعو الدول الغربيّة، إلى التوقف عن المساهمة في عسكرة الأزمة الأوكرانية”.

واعتبرت زاخاروفا أن "تصريحات ​الولايات المتحدة الأميركية​، بشأن غزو روسي مزعوم ل​أوكرانيا​، ضرورية لأجل استفزازنا عسكريًا".

وشهدت العلاقة بين الدول الغربية و​روسيا​، توترًا بسبب الحشود العسكرية الروسية، على حدود أوكرانيا، والتي تتهم روسيا بحشد القوات الروسية بهدف "غزو" أوكرانيا، بينما يتهم الجانب الروسي ​كييف​، بتعمد التصعيد في إقليم دونباس، الخاضع لسيطرة الموالين ل​موسكو​ شرق أوكرانيا، وبممارسة "العنصرية" ضد الروس، كما اتهمت ​الناتو​، بالتخطيط لتوسيع وجوده على الحدود مع روسيا.