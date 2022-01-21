عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فوائد صحية لتناول المايونيز لصحتك وجمالك

مايونيز
مايونيز

يعد المايونيز مفيد جدًا لصحة الجسم فهو سيُستخدم دائمًا في السندويتشات والبيتزا والسلطة والمكرونة وغيرها من الأطعمة.

 يحتوي المايونيز على مواد غذائية جيدة جدًا مثل البروتين والدهون والأحماض الدهنية والفيتامينات والكربوهيدرات وكذلك المعادن.

من بين العناصر الغذائية الغنية للمايونيز ، هناك العديد من الفوائد الصحية لحياة الإنسان. فيما يلي الفوائد الصحية لتناول المايونيز بشكل صحيح:

1. المحافظة على صحة الشعر

بحسب الدراسات اتى نشرها موقع هيلث لاين يعد المايونيز مفيد جدا لتقوية الشعر والحفاظ عليه بصحة جيدة. سيساعد أيضًا في علاج الشعر الباهت . بالنسبة لبعض الناس ، فهي يستخدمون المايونيز كبلسم لتنعيم الشعر وجعل الشعر ناعمًا. يعمل وضع المايونيز على جذر الشعر على تقوية الشعر وجعله يبدو لامعًا وصحيًا.

فائدة صحية أخرى للمايونيز هي أنه يمكن أن يساعد في علاج الجلد المتشقق أو الخشن. وفقا لدراسة المايونيز فإنه يمكن أن يساعد حتى في علاج جلد حروق الشمس. وضع المايونيز على الجلد المصاب بحروق الشمس سيجعلها مهدئة بشكل جيد. المايونيز موثوق به كإزالة لخلايا الجلد الميتة وسيعمل عندما يتم وضعه على الشفاه المتشققة والكوع وأيضًا الجلد الخشن الآخر.

4 علاجات سريعة لعلاج مشاكل الشعر في الشتاء

علاج الشعر الأبيض المبكر بمكونات طبيعية.. الشاي والزنجبيل أبرزها

2. الحفاظ على صحة القلب

هناك العديد من الأطعمة المفيدة جدًا للحفاظ على صحة القلب ولكن هذا المايونيز سيكون الأفضل. وفقا لبحث طبي كشف أن فيتامين E الموجود على المايونيز يمكن أن يمنع بشكل فعال السكتة الدماغية. في نفس الحالة يحتوي المايونيز على أوميجا 3 وهي جيدة جدًا للحفاظ على صحة القلب.

3. يحافظ على البشرة ناعمة

 المايونيز يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة ويمكن دهنه على البشرة وخاصة الوجه. سوف يؤثر بشكل مباشر على الجلد الناعم ويجعل البشرة متوهجة وصحية. لا داعي لإنفاق الكثير من المال لتغذية البشرة ، يكفي استخدام المايونيز للحصول على بشرة ناعمة وصحية للطفل.

4. الحفاظ على صحة الرئتين

الفوائد الأخرى لتناول المايونيز هي الحفاظ على صحة الرئتين. لأننا نعلم بالفعل أن الرئتين مهمتان جدًا نظرًا لوظيفتهما في التخلص من ثاني أكسيد الكربون في الدم. فيما يتعلق بذلك ، سيساعد المايونيز في الحفاظ على وظائف الرئتين جيدًا.

المايونيز الأحماض الدهنية تقوية الشعر خلايا الجلد الميتة صحة القلب

موضوعات متعلقة

علاج الشعر الأبيض المبكر بمكونات طبيعية.. الشاي والزنجبيل أبرزها

تزيد بالشتاء.. هاني الناظر يكشف أسباب قشرة الشعر وطرق علاجها

ترشيحاتنا

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية والنسبة المحددة للتبرع

بعد فشل الاجتماعات السابقة.. بلينكن ولافروف يبحثان أزمة أوكرانيا في جنيف

منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا ينتشر بقوة في أوروبا

الجامعة العربية تكشف عن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر

الحرارة تسجل صفر.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وصقيع على سيناء

إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز 60 ألف حالة يومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة رعاية المسنين بدون ترخيص في القانون

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

لا تأجيل لـ امتحانات الجامعات بسبب كورونا.. التعليم العالي تحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ