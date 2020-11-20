على حسب نوعها .. الطريقة الصحيحة لـ غسل البشرة

غسل البشرة يوميا عادة يجب اتباعها باستمرار للتخلص من الدهون والاتربة المتراكمة عليها، ولكن كشف تقرير جديد أن لكل بشرة طريقة خاصة بها.





وأشار موقع "timesofindia"، طريقة كل بشرة عند غسلها على حسب نوع البشرة





- للبشرة الدهنية:

يجب أن تبحثي عن غسول الوجه الرغوي أو الجل المنظف، اختر المنتجات القائمة على الرغوة التي تنظف بعمق دون تجريد الجلد من كل الزيت. إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب ، فإن المنظفات هي طريقة رائعة لتطبيق مكون نشط على البشرة دون تركها لفترة طويلة.

يعتبر التنظيف المزدوج بزيت متبوعًا بمنظف مائي مثاليًا للتخلص من الدهون، وسيساعدك تجفيف بشرتك بالتربيت عليها وتطبيق التونر بعد التنظيف.





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- للبشرة الجافة: تحتاج البشرة الجافة إلى عناية خاصة لأن غسلها بالمنتجات الخاطئة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التقشر والجفاف، يُنصح باختيار المنتجات الخالية من الكحول وترطيب البشرة. تأكد من أن هذه المنتجات خالية أيضًا من البارابين والعطور. يمكنك وضع القليل من زيت الوجه ثم مسحه بمسحة خالية من الكحول عندما تريد تنظيف وجهك، اغسل منظفات الجل أو البلسم عن طريق رش الماء على وجهك وتجفيف بشرتك بمنشفة نظيفة.





- للبشرة المختلطة :

تجنبي المنتجات شديدة القوة لأنها يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية عن البشرة، تتطلب البشرة المختلطة منتجًا متوازنًا حيث أن أجزاء معينة من الجلد جافة بينما يمكن أن تصبح منطقة T والذقن دهنية.

استخدمي غسول وجه لطيف يحتوي على الجل لتنظيف الوجه دون تجفيفه، ماء ميسيلار هو خيار فعال لتطهير هذا النوع من البشرة.

استخدمي مقشرًا على الأقل مرتين في الأسبوع بعد غسل وجهك.

ينظف تراكم الزيوت في البشرة المختلطة.

ضعي تونر خالي من الكحول بعد غسل الوجه لأنه يساعد على إزالة التجمعات المتبقية في المسام ويقلل منها.

دلكي المقشر برفق على الجلد الخشن المسدود لإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة قبل غسله.

جففي وجهك واتبعيه باستخدام التونر.



