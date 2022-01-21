عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

كوبرى فارسكور
كوبرى فارسكور

شهد كوبرى فارسكور العلوى على النيل بمحافظة دمياط ، انقلاب سيارة نقل ما أدى لمصرع قائدها.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطه فارسكور برئاسة الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز شرطه فارسكور والقوة المرافقه له لمكان الواقعه وتم استدعاء  رجال الإنقاذ النهري وتمكنوا من انتشال جثة واخر  كما تم يكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن أشخاص آخرين حيث يتردد وجود سيدة داخل كابينة التريلا الغارقه فى النيل .

وقال شهود عيان ان مشاجرة وقعت بكابينة السيارة بين قائد السيارة التريلا وزوجته اعقبها سقوط السيارة.

وشدد اللواء حسام بدرة ، مدير أمن دمياط ، على سرعة التحرك لمواجهة أي حدث طارئ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين.

وأفاد مصدر بفرع إسعاف دمياط انه تم انتشال جثمان وليد غانم 50 سنة متوفي
وطارق وليد غانم مصاب وتم نقله إلى يمستشفى فارسكور المركزي وجار البحث عن آخرين.

أقرأ أيضا 

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2225 مواطنا بـ دمياط 

دمياط مشاجرة انقلاب سيارة محافظة دمياط مباحث

موضوعات متعلقة

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2225 مواطنا بـ دمياط 

ترشيحاتنا

الإمارات توجه دعوة جديدة إلى مجلس الأمن بعد صواريخ ومسيرات استهدفت المدنيين

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

كيف تحمي القهوة النساء من مرض سرطان الرحم ؟

بتكلفة 30 مليار جنيه.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تطوير كورنيش المقطم

العراق.. قرارات عاجلة من الكاظمي بعد هجوم داعش على ديالي

دولة عربية تمنع إقامة صلاة الجمعة في المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على مواعيد انتهاء الطقس البارد.. وبداية فصل الربيع

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

أوميكرون لا يرحم.. إجراءات جديدة تطبق غدا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

طبيب يعتدي على طليقته وطفليهما بمعمل تحاليل في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضيرات حفل إليسا في التجمع الخامس.. صور

لعبة مكررة.. هل يسعى حمو بيكا وعمر كمال إلى ركوب الترند بخناقة مزيفة؟

مذبحة النساء .. قصص مثيرة من داخل منزل ريا وسكينة | صور

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ