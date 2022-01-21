مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

محافظة دمياط

شهد كوبرى فارسكور العلوى على النيل بمحافظة دمياط ، انقلاب سيارة نقل ما أدى لمصرع قائدها.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطه فارسكور برئاسة الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز شرطه فارسكور والقوة المرافقه له لمكان الواقعه وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري وتمكنوا من انتشال جثة واخر كما تم يكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن أشخاص آخرين حيث يتردد وجود سيدة داخل كابينة التريلا الغارقه فى النيل .

وقال شهود عيان ان مشاجرة وقعت بكابينة السيارة بين قائد السيارة التريلا وزوجته اعقبها سقوط السيارة.

وشدد اللواء حسام بدرة ، مدير أمن دمياط ، على سرعة التحرك لمواجهة أي حدث طارئ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين.

وأفاد مصدر بفرع إسعاف دمياط انه تم انتشال جثمان وليد غانم 50 سنة متوفي

وطارق وليد غانم مصاب وتم نقله إلى يمستشفى فارسكور المركزي وجار البحث عن آخرين.

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