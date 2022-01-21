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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكلمات مؤثرة.. عصام الحضري ينعى والد محمد زيدان

محمد زيدان
محمد زيدان

نعى عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، عبد الله زيدان والد الكابتن محمد زيدان نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية. 

وكتب الحضري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "‏البقاء و الدوام لله ، انا لله و انا اليه راجعون ، توفي الى رحمة الله والد صديقي الكابتن محمد زيدان ، نسأل الله أن يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر  نسألكم الدعاء ".

وشيع أهالي محافظة بورسعيد، عقب صلاة الجمعة من مسجد الكبير المتعال، جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه الحاج عبد الله زيدان والد لاعب مصر الدولي ونجم منتخب مصر محمد زيدان بعد أن وافته المنية مساء أمس. 

وحرص عدد كبير من أهالي بورسعيد وقدامى اللاعبين والرياضيين، مشاركة زيدان و الأسرة فى تشيع جثمان فقيدهم الى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمقابر بورسعيد القديمة.

كان نجم منتخب مصر الدولى محمد زيدان، وصل إلى مسجد الكبير المتعال بحى زهور بورسعيد برفقة جثمان والده قبل صلاة جمعة اليوم وبدا عليه حالة الحزن الشديد واستقر فى الجلوس لوداع الحمام بساحة المسجد الخارجية انتظار لشعائر صلاة الجمعة وصلاة الجنازة.

وبدت مشاعر الحزن على كافة المشيعين، من أصدقاء المتوفى إلى رحمة الله وسكان المنطقة التي كان يعيش بها بحي الشرق بشارع البازار أشهر مناطق المحافظة و التى ظل يتردد عليها حتى بعد ارتفاع نجم نجله لاعب مصر الدولي والمنتخب دون تأثر أو تغير . 

 


 

محمد زيدان وفاة والد محمد زيدان نجم منتخب مصر عصام الحضري بكلمات مؤثرة ينعى

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