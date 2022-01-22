عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الغابة السوداء تتكلم.. جديد الكتب خان في معرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

الغابة السوداء تتكلم، هي رواية للكاتب العراقي  صلاح عبد اللطيف ،سيتم طرحها فى معرض الكتاب عن الكتب خان H1-B18  وتدور الرواية في عالم المهاجرين العرب في ألمانيا في النصف الأخير من القرن الماضي، وتستعرض دراميًا الصراعات الداخلية للعربي المغترب وعلاقته بالآخر، من خلال رصد عميق ونافذ لدواخل الشخصيات وأثر الأزمات العربية على أفكارهم، وتُدخلنا إلى عالم غريب وجديد على الرواية العربية، وبخاصة الأدب الذي يرصد علاقة الشرق بالغرب.

عن الرواية:  


في سرد سلس وبناء روائي مُحكم يقدم الكاتب بانوراما إنسانية عن المهجرين العرب في لحظات تاريخية صاخبة ودقيقة، كما يرصد الآخر (الغربي) في علاقته الملتبسة بالمُهاجر العربي، ومن خلال رسم شخصيات مثل: زكي، تميم، مونيكا، لاورا، وغيرهم، يُدخلنا الكاتب عالم غريب وجديد على الرواية العربية، كاشفًا عن المشترك الإنساني بين الغرب والشرق. وفاضحًا ضلالات النخب العربية، وذلك في شكل فني روائي يعتمد على رصد لحظات التحول والصراع داخل الشخصيات، سواء كانت شرقية أم غربية، معتمدًا على التصوير الدرامي واستبطان دواخل الشخصيات، مستعينًا بتقنية الراوي العليم الذي يكشف تاريخ شخصياته وملامحها الخارجية والداخلية، في قالب روائي مُحكم وموجز ومن خلال سرد سلس ونافذ، يُعري الكاتب أزماتنا العربية في النصف الأخير من القرن العشرين، ويقدم طرحًا جديدًا لمشكلاتنا السياسية والاجتماعية دون السقوط في فخ التنظير، إنما من خلال صراع الشخصيات وتفاعلها مع نفسها وأزمتها وهويتها، أو مع الآخر. ودن إملال، حيث تتميز الرواية بالإيجاز والسرعة، فضلاً عن العمق والجدة. 


"الغابة السوداء تتكلم" رواية عنا نحن، وعن مشكلاتنا السياسية والثقافية وإرث العداوة والبغضاء الذي يحفر عميقًا في توجهات المسيطرين على مقدراتنا سواء في الداخل أو في الخارج، عن تشظي الهوية وطمسها تحت شعارات جوفاء، كأن الرواية تقدم كشف حساب فاضح وقوي للنخب العربية في فترة ما بعد الاستعمار، والتي لم تفلح في تبني خطاب إنساني أوتنويري حقيقي، بل تلاعبت بعواطف ومشاعر المواطنين، ورسخت لعنترية فارغة وضجيج بلا طحن. 


أزمة "تميم" مع محيطه هي أزمة "مونيكا / منى" مع محيطها، وتحولات "زكي" الراديكالية تشبه عزلة "صادق"، الكل في أزمة، نجح الكاتب في كشفها وتجسيدها دراميًا واضعًا يده على جراح تعفنت وأرواح تشتت وتلوثت من جراء خطاب الكراهية والعداء، في عالم عربي أدمن نحيب الأرامل. 
بين مصر والعراق وفلسطين والمغرب والغابة السوداء ونيويورك يطوف بنا الكاتب، كاشفًا، بصراحة وصدق، نكبتنا وهزائمنا، ووزيف شعارتنا، وينكأ جراح بشر بحجم الوطن.

txt

وراء كل كتاب حكاية.. ندوة عبر تطبيق زووم بحقوق عين شمس.. اليوم

txt

عبدالله أنور السيد يصدر الطبعة الثانية من كتاب "تأثيرات السوشيال ميديا"

من الرواية: 


(في لايبزج التقى بعض رفاق الثورة المقيمين في غرب ألمانيا، الذين يزورون شرق ألمانيا بين الفينة والأخرى، لترويج نصائح الأخ الأكبر في محلات إقامتهم. كانت ملابسهم وملامحهم أكثر أناقة من رفاقهم الفلسطينيين والعرب المقيمين في الشرق، رغم زعيقهم عن صعوبة الحياة في المجتمعات الرأسمالية. انشد "زكي" في شِعاب روحه إلى تلك الأماكن التي جاءوا منها، صار شيطان الغرب يُوسوس في أعماقه. لم يكن سهلاً على مناضل مثله الحصول على موافقة "الشتازي" لزيارة ألمانيا الغربية، للإشراف على التنظيمات هناك. كل سفرة من ذلك النوع مشبوهة وغير مضمونة النتائج بسبب خطر تجنيد المخابرات الألمانية الغربية للمسافر إلى هناك، أثناءأيام حرب التجسس القائمة بين المعسكرين.)

صلاح عبد اللطيف، كاتب وقاص ولد في بغداد عام 1950، صدر له العديد من الأعمال القصصية: يوميات الجنون 1983، الطرطور وقصص اخرى 1993، عجائب 1996، ورواية "نجوم أدمية" 2000، له العديد من المقالات النقدية نشرت في: الحياة، القدس العربي، مجلة الناقد، نزوى، أبواب، كلمات البحرينية، كيكا للأدب العالمي وصحف أخرى. أصدر في 1996 مجلة أدبية بعنوان "تافوكت" وتعني "الشمس" باللغة الأمازيغية، كما صدر له عن الكتب خان رواية "منشدو كولونيا" 2020. يعيش ويقيم في ألمانيا منذ 1979.
لوحة الغلاف من رسوم ريهام ياسر.

الازمات العربية المانيا معرض الكتاب الكتب خان إقامة معرض الكتاب

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري: 18.2% زيادة في الصادرات و2% ارتفاعا بالاحتياطي النقدي

"مصر الخير" تعلن افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن برأس غارب.. غدا

ضمن حياة كريمة .. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب

هنطرد في الشارع.. مخرج وزوج فنانة شهيرة يستغيث

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترقب مصري.. موعد قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

المجلس القومي للأجور يُعلن موعد تنفيذ قرارالرئيس بزيادة الحد الأدنى|فيديو

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

حقيقة تغيير نظام الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب أوميكرون.. مستشار الرئيس يوضح |فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل ولهان في الصليبة

فيديو جراف.. بعنا البيت.. أبرز تصريحات أرملة الفنان يوسف شلبي عن مرضه

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ