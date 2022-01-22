الغابة السوداء تتكلم.. جديد الكتب خان في معرض القاهرة للكتاب

الغابة السوداء تتكلم، هي رواية للكاتب العراقي صلاح عبد اللطيف ،سيتم طرحها فى معرض الكتاب عن الكتب خان H1-B18 وتدور الرواية في عالم المهاجرين العرب في ألمانيا في النصف الأخير من القرن الماضي، وتستعرض دراميًا الصراعات الداخلية للعربي المغترب وعلاقته بالآخر، من خلال رصد عميق ونافذ لدواخل الشخصيات وأثر الأزمات العربية على أفكارهم، وتُدخلنا إلى عالم غريب وجديد على الرواية العربية، وبخاصة الأدب الذي يرصد علاقة الشرق بالغرب.

عن الرواية:



في سرد سلس وبناء روائي مُحكم يقدم الكاتب بانوراما إنسانية عن المهجرين العرب في لحظات تاريخية صاخبة ودقيقة، كما يرصد الآخر (الغربي) في علاقته الملتبسة بالمُهاجر العربي، ومن خلال رسم شخصيات مثل: زكي، تميم، مونيكا، لاورا، وغيرهم، يُدخلنا الكاتب عالم غريب وجديد على الرواية العربية، كاشفًا عن المشترك الإنساني بين الغرب والشرق. وفاضحًا ضلالات النخب العربية، وذلك في شكل فني روائي يعتمد على رصد لحظات التحول والصراع داخل الشخصيات، سواء كانت شرقية أم غربية، معتمدًا على التصوير الدرامي واستبطان دواخل الشخصيات، مستعينًا بتقنية الراوي العليم الذي يكشف تاريخ شخصياته وملامحها الخارجية والداخلية، في قالب روائي مُحكم وموجز ومن خلال سرد سلس ونافذ، يُعري الكاتب أزماتنا العربية في النصف الأخير من القرن العشرين، ويقدم طرحًا جديدًا لمشكلاتنا السياسية والاجتماعية دون السقوط في فخ التنظير، إنما من خلال صراع الشخصيات وتفاعلها مع نفسها وأزمتها وهويتها، أو مع الآخر. ودن إملال، حيث تتميز الرواية بالإيجاز والسرعة، فضلاً عن العمق والجدة.



"الغابة السوداء تتكلم" رواية عنا نحن، وعن مشكلاتنا السياسية والثقافية وإرث العداوة والبغضاء الذي يحفر عميقًا في توجهات المسيطرين على مقدراتنا سواء في الداخل أو في الخارج، عن تشظي الهوية وطمسها تحت شعارات جوفاء، كأن الرواية تقدم كشف حساب فاضح وقوي للنخب العربية في فترة ما بعد الاستعمار، والتي لم تفلح في تبني خطاب إنساني أوتنويري حقيقي، بل تلاعبت بعواطف ومشاعر المواطنين، ورسخت لعنترية فارغة وضجيج بلا طحن.



أزمة "تميم" مع محيطه هي أزمة "مونيكا / منى" مع محيطها، وتحولات "زكي" الراديكالية تشبه عزلة "صادق"، الكل في أزمة، نجح الكاتب في كشفها وتجسيدها دراميًا واضعًا يده على جراح تعفنت وأرواح تشتت وتلوثت من جراء خطاب الكراهية والعداء، في عالم عربي أدمن نحيب الأرامل.

بين مصر والعراق وفلسطين والمغرب والغابة السوداء ونيويورك يطوف بنا الكاتب، كاشفًا، بصراحة وصدق، نكبتنا وهزائمنا، ووزيف شعارتنا، وينكأ جراح بشر بحجم الوطن.

من الرواية:



(في لايبزج التقى بعض رفاق الثورة المقيمين في غرب ألمانيا، الذين يزورون شرق ألمانيا بين الفينة والأخرى، لترويج نصائح الأخ الأكبر في محلات إقامتهم. كانت ملابسهم وملامحهم أكثر أناقة من رفاقهم الفلسطينيين والعرب المقيمين في الشرق، رغم زعيقهم عن صعوبة الحياة في المجتمعات الرأسمالية. انشد "زكي" في شِعاب روحه إلى تلك الأماكن التي جاءوا منها، صار شيطان الغرب يُوسوس في أعماقه. لم يكن سهلاً على مناضل مثله الحصول على موافقة "الشتازي" لزيارة ألمانيا الغربية، للإشراف على التنظيمات هناك. كل سفرة من ذلك النوع مشبوهة وغير مضمونة النتائج بسبب خطر تجنيد المخابرات الألمانية الغربية للمسافر إلى هناك، أثناءأيام حرب التجسس القائمة بين المعسكرين.)



صلاح عبد اللطيف، كاتب وقاص ولد في بغداد عام 1950، صدر له العديد من الأعمال القصصية: يوميات الجنون 1983، الطرطور وقصص اخرى 1993، عجائب 1996، ورواية "نجوم أدمية" 2000، له العديد من المقالات النقدية نشرت في: الحياة، القدس العربي، مجلة الناقد، نزوى، أبواب، كلمات البحرينية، كيكا للأدب العالمي وصحف أخرى. أصدر في 1996 مجلة أدبية بعنوان "تافوكت" وتعني "الشمس" باللغة الأمازيغية، كما صدر له عن الكتب خان رواية "منشدو كولونيا" 2020. يعيش ويقيم في ألمانيا منذ 1979.

لوحة الغلاف من رسوم ريهام ياسر.