وراء كل كتاب حكاية.. ندوة عبر تطبيق زووم بحقوق عين شمس.. اليوم

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التحكيم بالكلية فى إطار الموسم الثقافى ندوة عبر تطبيق زووم بعنوان وراء كل كتاب حكاية "أضواء حول المكتبة غير الملائمة" .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور إيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صافى عميد الكلية وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام، وإشراف الدكتور ياسين الشاذلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ القانون التجارى والبحرى.

يحاضر بالندوة محمد صلاح عبد الوهاب أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وذلك اليوم السبت ٢٢ من يناير الجارى فى تمام الساعة ٥ مساء.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة جائحة فيروس كورونا أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة أجازة بالتبادل علي دفعتين.

الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 وحتى يوم الثلاثاء 25/1/2022.

والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كلا من ، القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه ) ، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات .

كما أوضح القرار أنه علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية ، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، و أعضاء هيئة التدريس.