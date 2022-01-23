أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين .. يبحث كثير من الناس عن أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين ولا يوجد ملجأ سوى الله فهو الرزاق المنان الحافظ الذي يقول للشيء كن فيكون.. لذلك نقدم لكم أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين.

أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين

أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن هناك 3 أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهمين جدا، علينا أن نحرص على ترديديه حيث يفتح الله لنا بها الأبواب ويزيل عنا الأحقاد ويقينا شر الظالمين، ويأتينا بالأرزاق من حيث لا ندرى ولا تحتسب، ويعملون نشاطا في أجسامنا وهمه فى العبادة والصبر عن المعصية.



وأضاف محمد أبو بكر أنه بترديدك لهذه الأدعية يغلق الله في وجهك أبواب المعصية ويفتح أبواب الطاعة.

وأوضح أن الأدعية هي:

1- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.



2- وهذا الدعاء علمه النبي لابنته فاطمة الزهراء “يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.



3- دعاء قال النبي عنه إن الله يرزقك الخلق من خلاله، وهو تسبيح الخلائق كلها "سبحان الله وبحمده".

وتابع محمد أبو بكر: أنه كان هناك دعاء علمنا شيخنا إياه، لو داخلين على شخص خائفين ومرعوبين منه أو شخص خائف من أى شيء، فيقول يا بني الزم “اللهم اخرجنى من حول نفسي وقوتي إلى حولك وقوتك يا أكرم الأكرمين” وكنا إذا التزمناه نجد العجب العجاب بفضل الله سبحانه وتعالى.



ونصح محمد أبو بكر بحفظ هذه الأدعية وتحفيظها للأولاد والأهل، وأن نجعلها فى لساننا بمثابة الذكر الدائم حتى نصل بعون الله إلى ما نريد من فتح ومن صرف لكل شر

دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد السجود الأول في الصلاة ويجلس بين السجدتين ويقول “اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني”.

وأوضح الداعية الإسلامي أن هذا الدعاء من 7 كلمات فقط لكنه يجمع خير الدنيا والآخرة كلها، لذلك علينا أن نحرص على تعلمه وتعليمه لأولادنا وحفظه وترديده.

دعاء سيغير حياتك

دعاء سيغير حياتك

قدم الشيخ محمد أبو بكر دعاء سيغير حياتك، الداعية الإسلامي دعاء سيغير حياتك وقال إنه عن تجربة شخصية له، فلنردده قبل التسليم من الصلاة وسنرى العجب العجاب.

وأوضح الشيخ محمد أبو بكر أننا بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم خلصنا التشهد نقول "اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم" فهذا الدعاء وارد عن النبي.



وتابع محمد أبو بكربعد انتهائنا من الوارد عن النبي نقول "حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ قبل التسليم من الصلاة ويكثر منها فمن كان فى كرب أو هم أو له حاجة مع الله سبحانه وتعالى فيردد هذا الدعاء ووالله سيرى عجب العجاب.

دعاء سيغير حياتك .. واستطرد محمد أبو بكر لا أقول لك إن هذا الدعاء وارد عن النبي أو صحابي إنما عن أحد علمائنا الصالحين وجربناها، وجربته أنا شخصيا ووجدت فيها عجبا.

دعاء الشفاء من الوباء

دعاء الشفاء من الوباء

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفنا شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسهنا لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير.

يضع المريض يده على مكان الألم ويقول: بسم الله (ثلاث مرات)، ثم يقول: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات).

اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفنا وتشفي كل مريض.



اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفنا وتشفي كل مريض، وتعافنا بحولك وقوتك، اللهم اشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا.

أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم خذ بيدنا وبيد كل مريض، اللهم احرسنا بعينيك التى لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يُضام، وارحمنا بقدرتك يا كاشف الهم.



يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



اللهم رب الناس، أذهِب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك



رب إني مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين (ثلاث مرات).

الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين (ثلاث مرات).

دعاء الرسول عند الضيق

دعاء الرسول عند الضيق

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب « لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم ».

” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني؟، أم إلي قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالى، ولكن رحمتك هي أوسع لي”.

” اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والأخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك”

رسول الله كان يدعو عند الضيق والحزن: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

وأيضا "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، و العجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".

دعاء الشفاء العاجل للمريض

دعاء الشفاء العاجل للمريض

دعاء سيدنا أيوب عليه السلام «ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

«اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين

«اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين - إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه - اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين»

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.



وورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا مرض أحد من أهل بيته، وضع يده على رأسه ويقول «اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا» متفقٌ عليه.

وعن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يَا مُحَمدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نَعَمْ» قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يشْفِيك، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » رواه مسلم.

عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنه قال لِثابِتٍ رحمه اللَّه: «أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم؟ قال: بَلى. قال: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنتَ الشَّافي، لا شافي إِلاَّ أَنْتَ، شِفاءً لا يُغادِر سَقَمًا»، رواه البخاري.

وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا ، وأراد أن يقول دعاء الشفاء العاجل فليجلس عند رأسه ويضع يده اليمنى ، ويقول سبع مرات " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك " إلا شفاه الله وعفاه.

دعاء لفك السحر

دعاء لفك السحر

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، لو أن مسحورا شعر أن هناك أمرا غريبا يحدث وفهم أن ميزانه قد اختل ونظرته للأمور قد اختلت، فما عليه إلا أن يسأل الله بما احتفظ الله به لنفسه وهو قوله “وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه".



وأضاف الشيخ الشعراوي -خلال فيديو مسجل له على يوتيوب-: “أنا أتحدى أن يستقبل أى إنسان أي شيء من فكرة السحر بهذا إلا رد الله كيد الساحر في نحره، ولكن الله يُبقى لأنهم يثقون فى أن الساحر فاعل”.



وأشار الشعراوى إلى أنه ينبغي علينا أن نقول بكبرياء الايمان “يا رب احتفظت بالأذن فى الضرر لذاتك فأنا يا رب أفزع لما احتفظت به من شر ما عُلموا”.



وأوضح أن الإنسان بكبرياء الإيمان لا يذهب إلى داعر ولا حاخام يهودي ولا أحد "فكل اللي بيشتغلوا فى هذه العملية تجد شكلهم عليهم غضب" .



ذكر الشعراوي أن الله سبحانه وتعالى الذى قال ذلك لا تظنوا أن تكافؤ الفرص سينفعكم فى أمور دنياكم بل سيزيدهم رهقا وتعبا “وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ” لكي يأخذوا فرصة أقوى "فَزَادُوهُمْ رَهَقًا" أي زادوهم تعبا.