خبيرة تغذية : الشباب أكثر الشرائح معاناة من السمنة .. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن في مصر هي الشباب، مشيرة إلى أن قوة المجتمع لا يمكن أن تكون "مخوخة"، وفي هذا الإطار أطلقت مبادرة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" للتوعية بمخاطر السمنة، لأن الصحة السليمة لا يمكن أن تتماشى مع السمنة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكثير من الشباب لا يعيش حياة صحية، من خلال تناول الوجبات السريعة، والمياه الغازية، وعدم تناول الطعام في وجبات صحية، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة.

ولفتت إلى أن خفض الوزن يكون من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، مع الحصول على المكمل الغذائي المساعد لكل حالة، مثل كورس "البيستا" المرخص من قبل وزارة الصحة.



خبيرة تغذية: التوت البري يُخلص الجسم من الخلاية الدهنية ذات الأمد الطويل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المكمل الغذائي المساعد لخفض الوزن يجب أن يحتوي على العديد من الفيتامينات داخل الجسم، حتى ينخفض الوزن بدون تساقط للشعر، أو شحوب الوجه.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن أصحاب سمنة الجسم الكمثري لديهم تاريخ وراثي في السمنة، ومن الصعب أن يتخلصوا من السمنة، ولكن مع التشخيص الجيد، من الممكن خفض الوزن بصورة فعالة.



ولفتت إلى أن الجسم الكمثري في حاجة للممارسة الرياضة، سواء كانت رياضة في الجيم، أو القيام بالأعمال المنزلية، مضيفة أن التوت البري يساعد على التخلص من الخلاية الدهنية الموجودة في الجسم منذ فترة طويلة.



بالفيديو.. خبيرة تغذية: هذا سبب إصابة الرجال بالكرش

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الغدة الدرقية تفرز الدهون التي تعمل على حرق الطعام في الساعات النهارية، ولذلك عند تناول الطعام ليلا، يصعب على الجسم الحرق أو التمثيل الغذائي، وبالتالي تحدث السمنة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى إصابة الرجال بالكرش؛ الذي يُعد أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ومن المستحيل أن تعمل هذه الأجهزة على أكمل وجه في ظل وجود الخلاية الدهنية.

ولفتت إلى أن كورس البيستا يحتوي على خلاصة التفاح الأخضر الذي يعد أكسير الصحة، كما أن "البيستا" يحتوي على قشور السيليم الذي يساعد على تقليل الشهية، معقبة: "أي حد في الدينا يريد الحفاظ على الصحة عليه أن يتناول التفاح الأخضر".

