مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه على الرغم من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، هناك تعامل جيد مع الأعداد المصابة وعزل الحالات المصابة ونحن حاليا في فترة امتحانات في المدارس والجامعات والأمور تسير على ما يرام.

وحول موقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مع زيادة الإصابات، قال عوض تاج الدين:" صحة الطلاب مهمة ولها أولوية وهناك متابعة دقيقة للموقف الوبائي، وما سوف يحدث بعد إجازة نصف العام يعتمد على الوضع الوبائي الحالي وحتى هذه اللحظة هناك تعامل جيد من الإصابات، ومدة إجازة نصف العام 15 يوما وخلال تلك الفترة تراقب اللجنة العليا لادارة الازمة الوضع لتحديد الخطوة التالية".

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهذا الأمر متوقع مع وجود متحور أوميكرون سريع الانتشار .

وأضاف، أن متحور أوميكرون سريع الانتشار ويمكن ان ينقل الفرد المصاب العدوى لـ 14 فردا"، وتابع: "أعراض الإصابة بـ أوميكرون أقل بكثير من التحورات السابقة وتدور في أعراض تشبه الانفلونزا ".

وأكمل عوض تاج الدين: "المتابعات العلمية تؤكد أن اللقاحات تؤثر على متحور أوميكرون"، مضيفا: "زيادة كبيرة في إصابة كورونا على مستوى العالم لكن المضاعفات في هذا المتحور قليلة".