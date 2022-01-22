ما مدة بقاء المصاب بفيروس كورونا مصدرًا للعدوى؟

مع استمرار وباء فيروس كورونا، قامت السلطات الصحية بمراجعة مقدار الوقت الذي يجب أن يظل فيه الأشخاص المصابون بعدوى كورونا SARS -CoV-2 في العزل أو حجر صحي.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) نوصي حاليًا بأن يظل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 في عزلة لمدة 5 أيام ، تليها 5 أيام من ارتداء قناع الوجه حول الآخرين.

توصلت دراسة جديدة إلى دليل على أن 13٪ ممن ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا السارس- CoV-2 احتفظوا بالعدوى النشطة لأكثر من 10 أيام.

وجد الباحثون مستويات مهمة سريريًا من فيروس كورونا SARS-CoV-2 لمدة تصل إلى 68 يومًا لدى بعض الأفراد.

ومما يثير القلق أيضًا أنه لم يكن هناك شيء ملحوظ إكلينيكيًا بشأن أولئك الذين تجاوزت إصابتهم 10 أيام ، مما يجعل التعرف عليهم باستخدام الأعراض أو العلامات الخارجية الأخرى أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.

قام الباحثون من جامعة إكستر في المملكة المتحدة بفحص تسلسل الجينوم الجيني الفرعي (sgRNA) والجين E في 176 شخصًا تلقوا نتائج إيجابية لاختبار PCR .

شرحت لورنا هاريز، كبيرة مؤلفي الدراسة وأستاذة الجينات الجزيئية في إكستر ، sgRNA لـ Medical News Today :عندما ينمو [SARS-CoV-2] بنشاط ، فإن أجزاء من تسلسل الحمض النووي الريبي الخاص به التي لا توجد عادة قريبة من بعضها تصبح مرتبطة ببعضها البعض.