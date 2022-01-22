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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما مدة بقاء المصاب بفيروس كورونا مصدرًا للعدوى؟

مصاب كورونا
مصاب كورونا

مع استمرار وباء فيروس كورونا، قامت السلطات الصحية بمراجعة مقدار الوقت الذي يجب أن يظل فيه الأشخاص المصابون بعدوى كورونا SARS -CoV-2 في العزل أو حجر صحي.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) نوصي حاليًا بأن يظل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 في عزلة لمدة 5 أيام ، تليها 5 أيام من ارتداء قناع الوجه حول الآخرين. 

توصلت دراسة جديدة إلى دليل على أن 13٪ ممن ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا السارس- CoV-2 احتفظوا بالعدوى النشطة لأكثر من 10 أيام.

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وجد الباحثون مستويات مهمة سريريًا من فيروس كورونا SARS-CoV-2 لمدة تصل إلى 68 يومًا لدى بعض الأفراد.

ومما يثير القلق أيضًا أنه لم يكن هناك شيء ملحوظ إكلينيكيًا بشأن أولئك الذين تجاوزت إصابتهم 10 أيام ، مما يجعل التعرف عليهم باستخدام الأعراض أو العلامات الخارجية الأخرى أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.

قام الباحثون من جامعة إكستر في المملكة المتحدة بفحص تسلسل الجينوم الجيني الفرعي (sgRNA) والجين E في 176 شخصًا تلقوا نتائج إيجابية لاختبار PCR .

شرحت لورنا هاريز، كبيرة مؤلفي الدراسة وأستاذة الجينات الجزيئية في إكستر ، sgRNA لـ Medical News Today :عندما ينمو [SARS-CoV-2] بنشاط ، فإن أجزاء من تسلسل الحمض النووي الريبي الخاص به التي لا توجد عادة قريبة من بعضها تصبح مرتبطة ببعضها البعض. 

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