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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

كشف د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، حقيقة تغيير نظام الدراسة على مستوى المدارس والجامعات.


وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن اللجنة العليا الطبية للتعامل مع كورونا ناقشت التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والتأثير على الحياة الاقتصادية والتى أثبتت نجاحها خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أن التعليم الإلكترونى له دور ولكنه ليس بديلا عن نظامه الطبيعى سواء على مستوى المدارس والجامعات.


ونوه عوض تاج الدين، أن التعامل مع فترات الأوبئة يتماشى مع ظروف الجائحة وتداعياتها وكان توجيه الرئيس السيسى بتوازن هذه الأمور ومتابعة الإجراءات الاحترازية وتطهير الأماكن وارتداء الماسكات الطبية بالاضافة إلى أن وزارة التعليم تتابع حالات الإصابة فى المدارس وتقليل الكثافة والذى يعد مهم للغاية سواء فى الدروس العملية أو النظرية.

 

 

 

دكتور محمد عوض تاج الدين وزارة التعليم الرئيس السيسي كورونا أوبئة

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