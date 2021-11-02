أخبار التوك شو.. أول تعليق من محمد عوض تاج الدين على قرارات الحكومة بشأن كورونا.. وأحمد موسى يعلن هزيمة رئيس وزراء إثيوبيا

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أول تعليق من محمد عوض تاج الدين على قرارات الحكومة بشأن الجائحة..وأعراض كورونا والانفلونزا..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة تتخذ إجراءات احترازية هامة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم التنبيه لها كثيرا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القرار الذي أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، هو جزء من الحملة الوقائية .

وتابع تاج الدين، أنه سيتم تكثيف حملات التطعيم سواء في الجامعات والمدارس، وأيضا على مستوى الموظفين.



توقفت عضلة القلب.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي.. فيديو

قالت نيفين الناقوري ، ابنة الفنانة سهير البابلي ، تعليقا على الحالة الصحية لوالدتها ، إنه جراء قيام والدتها بعملية في الكبد ، وتناولها لكمية كبيرة من الأدوية ، تسبب ذلك مع القوت في التأثير على مناعتها ، وتعرضها لوعكات صحية ، معقبة: "مامي قوية وبتستحمل".

وأضافت نيفين الناقوري ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، أنه لأول مرة تحدث لها نوبات قلبية ، وذلك بعد تعرضها لـ " مياه على الرئة "، وذلك بسبب هبوط سكري فظيع .

وتابعت " الناقوري " ، أنه بعد تعرضها لهبوط حد في سكر الدم ، توقفت عضلة القلب في اليوم التالي، معقبة : "حسيت أن الحياة وقفت بس الحمد لله ظبطوا الموضوع" .

طبيب من بكين يكشف كواليس دعوة الصين مواطنيها لتخزين الغذاء





قال الدكتور علي الوعري، أستاذ أمراض الصدر ببكين، إن مطالبة الصين المواطنين بتخزين الطعام خبر حقيقي؛ لكنه موجه لمناطق ومقاطعات شمال الصين؛ بعد انتشار الإصابات الأخيرة التي تخطت 500 إصابة في عموم الصين.



وأضاف الوعري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك تخوفًا من موجة وباء قادمة في الصين بفصل الشتاء؛ بسبب برودة الطقس وتجمع الناس بالمنازل، مطالبًا المواطنين بالتباعد الاجتماعي.



وأشار إلى أن وزارة التجارة الصينية أوضحت أن هذا التصريح صدر لتخفيف الضغط على اللجان المغلقة لتستطيع تقديم خدمات أفضل، مؤكدًا أنه لو أصبح هناك إغلاقات فستكون في الأماكن التي من الممكن أن يكون بها حالة تفش لفيروس كورونا.

الحكومة: تطبيق جواز سفر صحي غدا.. فيديو





قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي موظف يريد أن يمارس عمله بشكل سليم يجب عليه تلقي لقاح كورونا وأن يقدم ما يثبت ذلك، مؤكدا أنه من الغد سيكون هناك تطبيق على التليفون يكشف إن كان الموظف حصل على جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كورونا مزودا بـ "كيو أر كود" وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن " ، أن تطعيم الأطفال من سن 15 سنة الى 18 سنة بلقاح كورونا في مصر جاء تماشيا مع النظام والاتجاه العالمي وسيتم تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات ولكن هذا لم يتم البت في أمره حتى الآن .

حقيقة اختفاء مدينة الإسكندرية.. وزارة الري تكشف عن إجراءات مواجهة التغير المناخي





قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه سيكون هناك تغيرات مناخية لها تأثير واضح على مستوى سطح البحر، لافتًا إلى أن مصر تعلم حجم هذه التغيرات، والسيول في مصر أصبحت أكثر خطرًا عن السابق.



وأضاف محمد غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر بدأت في تدشين مشروعات حماية الشواطئ ومنها مدينة الإسكندرية، مؤكدًا تنفيذ 120 كيلو متر، والعمل على تنفيذ 110 كيلومترات أخرى.



وأوضح محمد غانم أنه تم تنفيذ مشروع لحماية قلعة قايتباي وتطوير المنطقة المحيطة بها، ومشروع لحماية شاطئ الإسكندرية من خلال بلوكات خرسانية تستطيع حمايته من التغيرات المناخية والنوات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال حماية الشواطئ تحمي استثمارات بعشرات المليارات، وكذلك المواطنين.

هل تلجأ الصين للإغلاق التام؟.. عوض تاج الدين يجيب ..فيديو





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بكين ستشهد زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الصين قد تلجأ للإغلاق التام في بعض المناطق.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك مطالب للمواطنين بالصين لتخزين الطعام بشكل كافٍ.

وتابع محمد عوض تاج الدين، إن هناك إجازة عالمية لحصول الأطفال على لقاح كورونا من عمر 5 إلى 12 عاما بدلا من 12 لـ18.

لرفض تلقي لقاح كورونا.. أحمد موسى: بعض الموظفين لن يحصلوا على رواتب







قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالبقاء في منازلهم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الموظفين لن يحصلوا على أجورهم، حيث إن بقاءهم في المنزل إجراء عقابي.

وناشد أحمد موسى، المصريين بضرورة الإسراع في الحصول على اللقاح لمنع انتشار الوباء.

تحرك بني شنقول للاستيلاء على أديس أبابا ... أحمد موسى يعلن هزيمة رئيس وزراء إثيوبيا





قال الإعلامي أحمد موسى، ان السفارة الامريكية بأديس أبابا تطلب من رعاياها المغادرة بسبب تردي الأوضاع.



وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « هناك مشاكل كبيرة يواجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان»، موضحا أن آبي أحمد يعلن الطوارئ بعد تقدم تيجراي نحو العاصمة .

ولفت موسى، ان رئيس الوزراء الإثيوبي طالب من الشعب ان يحمل السلاح، مؤكدا أنه يشن حربا باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب.



وأعلن أحمد موسى، ان أبي أحمد تعرض لهزيمة كبيرة جدا من جبهة تحرير تجراي، بعد بدأ تحرك نبي شنقول المقام بها سد النهضة إلى أديس أبابا أيضا.

أحمد موسى يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا: الرئيس مبخلش علينا ووفرها





حذر الإعلامي أحمد موسى، من الموجة الرابعة من فيروس كورونا؛ مطالبا الجميع بالتوجه إلى تلقي لقاح فيروس كورونا.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «العالم كله أغلق وخسر بسبب فيروس كورونا»، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق كان من تداعيات فيروس كورونا.



وأكد أحمد موسى، أنه سوف يتم تعطيل مصالح المواطنين في حال عدم الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن المصالح الحكومية سوف ترفض أن تقوم لك باي خدمة دون الحصول على اللقاح.

أستاذ قانون جنائي عن حادث الإسماعيلية: الناس أصبح عندها لامبالا.. فيديو





قال الدكتور محمد سعيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن جريمة الإسماعيلية، نوع من الجرائم التي انتشرت بشكل كبير في الشارع، بسبب انتشار أعمال البلطجة.

وأضاف محمد سعيد: "المشاهد التي رأيناها في حادث الإسماعيلية، كشفت لنا أن الناس بقى عندها لامبالاه كبيرة والناس واقفة فى الشارع بتتفرج دون أن يتدخل أحد لإنقاذ الضحية”.

وتابع محمد سعيد، أن فيديو جريمة الإسماعيلية مؤذى بدرجة كبيرة، مؤكدا أننا شاهدنا شخص يحاول أن يحمي الضحية لكنه تم الاعتداء عليه مما خلق حالة من الخوف لدى المواطنين.