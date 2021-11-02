أحمد موسى يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا: الرئيس مبخلش علينا ووفرها

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الموجة الرابعة من فيروس كورونا؛ مطالبا الجميع بالتوجه إلى تلقي لقاح فيروس كورونا.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «العالم كله أغلق وخسر بسبب فيروس كورونا»، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق كان من تداعيات فيروس كورونا.



وأكد أحمد موسى، أنه سوف يتم تعطيل مصالح المواطنين في حال عدم الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن المصالح الحكومية سوف ترفض أن تقوم لك باي خدمة دون الحصول على اللقاح.



ولفت أحمد موسى، إلى أن التطعيم هو الحل الوحيد في العالم، منوها بأن اللقاح لا يمنع الاصابة بالفيروس ولكن يقلل نسب الاصابة .



واستطرد موسى: «الرئيس مبخلش علي الشعب المصري وبدأ بتوفير اللقاح.. وكل اللقاحات التي وفرتها الدولة على قدر كبير من الأمان».