تحرك بني شنقول للاستيلاء على أديس أبابا ... أحمد موسى يعلن هزيمة رئيس وزراء إثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، ان السفارة الامريكية بأديس أبابا تطلب من رعاياها المغادرة بسبب تردي الأوضاع.



وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « هناك مشاكل كبيرة يواجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان»، موضحا أن آبي أحمد يعلن الطوارئ بعد تقدم تيجراي نحو العاصمة .

ولفت موسى، ان رئيس الوزراء الإثيوبي طالب من الشعب ان يحمل السلاح، مؤكدا أنه يشن حربا باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب.



وأعلن أحمد موسى، ان أبي أحمد تعرض لهزيمة كبيرة جدا من جبهة تحرير تجراي، بعد بدأ تحرك نبي شنقول المقام بها سد النهضة إلى أديس أبابا ايضا.