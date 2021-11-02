عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك بني شنقول للاستيلاء على أديس أبابا ... أحمد موسى يعلن هزيمة رئيس وزراء إثيوبيا

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، ان السفارة الامريكية بأديس أبابا تطلب من رعاياها المغادرة بسبب تردي الأوضاع.


وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « هناك مشاكل كبيرة يواجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان»، موضحا أن آبي أحمد يعلن الطوارئ بعد تقدم تيجراي نحو العاصمة .
ولفت موسى، ان رئيس الوزراء الإثيوبي طالب من الشعب ان يحمل السلاح، مؤكدا أنه يشن حربا باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب.


وأعلن أحمد موسى، ان أبي أحمد تعرض لهزيمة كبيرة جدا من جبهة تحرير تجراي، بعد بدأ تحرك نبي شنقول المقام بها سد النهضة إلى أديس أبابا ايضا.   

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

خيري رمضان يعلن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي وموعد العودة إلى الشاشة

لرفض تلقي لقاح كورونا.. أحمد موسى: بعض الموظفين لن يحصلوا على رواتب

هل تلجأ الصين للإغلاق التام؟.. عوض تاج الدين يجيب ..فيديو

نظام وضوابط تحصيل اشتراكات التأمين الصحي وفقا للقانون

خوفا من كورونا أم خطر جديد.. لماذا أعلنت الصين حالة الطوارئ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

أول تعليق من محمد عوض تاج الدين على قرارات الحكومة بشأن الجائحة..وأعراض كورونا والانفلونزا..فيديو

الشبو متهم جديد في واقعة حادث الذبح بالاسماعيلية.. ماذا تعرف عنه؟

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

جرائم السواطير ولامبالاة الناس.. باتمان الإسماعيلية قطع رقبة رجل.. ومضطرب بالإسكندرية ذبح سيدة بالسوق

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ