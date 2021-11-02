الحكومة: تطبيق جواز سفر صحي غدا.. فيديو

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي موظف يريد أن يمارس عمله بشكل سليم يجب عليه تلقي لقاح كورونا وأن يقدم ما يثبت ذلك، مؤكدا أنه من الغد سيكون هناك تطبيق على التليفون يكشف إن كان الموظف حصل على جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كورونا مزودا بـ "كيو أر كود" وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن " ، أن تطعيم الأطفال من سن 15 سنة الى 18 سنة بلقاح كورونا في مصر جاء تماشيا مع النظام والاتجاه العالمي وسيتم تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات ولكن هذا لم يتم البت في أمره حتى الآن .

وأوضح نادر سعد، أن هناك نوع واحد من اللقاحات يمكن أن نطعم به هذه الفئة العمرية وهو لقاح فايزر، مؤكدا أن الدولة المصرية تلقت 8 مليون جرعة من لقاح فايزر وبالتالي هذا يساعدنا على تطعيم 4 ملايين طفل وسيتم الإعلان غدا عن آليات تنفيذ هذا من قبل الدكتور خالد عبد الغفار .