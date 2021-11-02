هل تلجأ الصين للإغلاق التام؟.. عوض تاج الدين يجيب ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بكين ستشهد زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الصين قد تلجأ للإغلاق التام في بعض المناطق.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك مطالب للمواطنين بالصين لتخزين الطعام بشكل كافٍ.

وتابع محمد عوض تاج الدين، إن هناك إجازة عالمية لحصول الأطفال على لقاح كورونا من عمر 5 إلى 12 عاما بدلا من 12 لـ18.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن تطعيم الأطفال لن يحدث إلا بعد معرفة المرجعية العلمية والمعملية، والكشف عن حدوث آثار جانبية أم لا.