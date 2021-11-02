أستاذ قانون جنائي عن حادث الإسماعيلية: الناس أصبح عندها لامبالا.. فيديو

قال الدكتور محمد سعيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن جريمة الإسماعيلية، نوع من الجرائم التي انتشرت بشكل كبير في الشارع، بسبب انتشار أعمال البلطجة.

وأضاف محمد سعيد: "المشاهد التي رأيناها في حادث الإسماعيلية، كشفت لنا أن الناس بقى عندها لامبالاه كبيرة والناس واقفة فى الشارع بتتفرج دون أن يتدخل أحد لإنقاذ الضحية”.

وتابع محمد سعيد، أن فيديو جريمة الإسماعيلية مؤذى بدرجة كبيرة، مؤكدا أننا شاهدنا شخص يحاول أن يحمي الضحية لكنه تم الإعتداء عليه مما خلق حالة من الخوف لدى المواطنين.

لن يحاسب

وشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة إلى أن القانون لن يحاسب من امتنع عن منع جريمة.