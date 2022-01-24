أخبار التعليم ..30 تصريحا.. شوقي يكشف مصير التيرم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس.. بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

30 تصريحا|شوقي يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر القادم

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الساعات الأخيرة بعدد من التصريحات الهامة ، لـ وقف حالة الجدل المثار بشأن مصير استكمال الدراسة في العام الدراسي الحالي و حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا و متحور أوميكرون وتفاصيل المنهج الجديد الذي تقرر إضافته لـ الصف الأول الإعدادي .

في موعدها المقرر.. وزير التعليم يحسم الجدل: إجازة نصف العام 5 فبراير

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لمواجهة الشائعات المثارة بشأن تغيير موعد أجازة نصف العام بسبب متحور أوميكرون .

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يناير 2022 .

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

جامعة عين شمس تكشف موقف الاعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول



أكد الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الي انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول مشيرا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي .

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن نسبة الأعذارالطبية لا تتعدي 1% بامتحانات الفصل الدراسي الاول لافتا ان نسبة الحضور لات تختلف عن الاعوام الماضية مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

عميدة بنات عين شمس: غدا آخر موعد للتطعيم بلقاح كورونا بالكلية



قالت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم تحديد غدا الإثنين، ليكون يوم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالكلية وآخر يوم للتطعيم بداخل الكلية و هذا للطالبات اللاتى يرغبن فى أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح مع ضرورة تسجيل الطالبة لبيانتها على موقع الصحة فى حالة اخذ الجرعة الأولى .

وكيل تعليم الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات النقل

أجْرَى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لبعض اللجان الامتحانية لصفوف النقل لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 ، حيث يؤدي طلاب الصف السادس امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

رئيس جامعة عين شمس يكرم الفائزين بمكافأة النشر الدولي من هيئة التدريس

كرم اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدفعة ٢٧ يوليو 2020) والدفعة ٢٨ (يناير 2021) من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي ، حيث بلغ عدد الباحثين بالدفعة السابعة والعشرين ٤٨٢ باحثا بعدد أبحاث ٣٩٣ بحثا، وضمت الدفعة الثامنة والعشرين ٧٨٩ باحثا بعدد أبحاث بلغ ٦١٩ بحثا، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور ايمن صالح رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بحضور عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.