خروج روبي من السباق الرمضاني 2022 باعتذارها عن مسلسل "جزيرة غمام"

علم صدى البلد أن الفنانة روبي قد اعتذرت عن المشاركة فى مسلسل "جزيرة غمام"، والذي سيعرض في رمضان 2022، ليتاكد خروجها من السباق رسميا.

وكان من المفترض ان تبدأ روبي تصوير المسلسل مطلع الاسبوع المقبل الا انها فضلت عدم المشاركة في العمل بزعم ضيق الوقت وانشغالها بتصوير اعمال اخرى.

.مسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، رياض الخولى وعدد كبير من الفنانين تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

أحداث المسلسل :

وتدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، تدور فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

شاركت الفنانة روبي مقطع فيديو لها رفقة شقيقتها كوكي وزوجها إسلام صيام، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكانت روبي بالفيديو ضحية مقلب من شقيقتها وزوجها الذي يتخفى بقناع رعب، وعلقت روبي على الفيديو الذي نال إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا: “يا ولاد اللذينة”.

وكانت قد أثارت الفنانة روبى جدلا كبيرا بعدما شاركت جمهورها بفيديو رقص جريء من حفلها الأخير برأس السنة عبر موقع تداول الصور والفيديو "انستجرام".

وظهرت روبي مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، كشف عن ساقيها، كما ارتدت طربوشًا أحمر اللون تماشيًا مع أجواء الاحتفال بالعام الجديد.

ودائمًا ما يرتبط ظهور روبي، بحالة واسعة من الجدل، إذ تصدرت الفنانة على مدار الساعات القليلة الماضية، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت منهم اهتمامًا.

كما أثارت روبي مؤخرًا، جدلاً بين الجمهور، بجلسة تصوير ظهرت فيها روبي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وشراب أسود شفاف، كشف عن فخذيها، وحازت الصور على إعجاب وتفاعل العديد من الجمهور.

حرصت الفنانة روبي، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت روبي صورة وعلقت قائلة: " كل سنة وانتوا طيبين عيد ميلاد سعيد" ما نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.