بشرى سارة.. لجنة كورونا: أوميكرون سيكون نهاية الوباء في العالم.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد الأصابات بمصر مثل الوضع في العالم، ولكن لا بد من الإلتزام بالاجراءات الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامات .

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن معظ الحالات أعرض الاصابة بمتحور أوميكرون لديها خفيفة، ولكن أنه لا بد من الحذر وعدم التهاون .

وتابع حسام حسني، أنه يجب أن نهتم بالرعاية الصحية والاجراءات الاحترازية ، أنوالتعامل بالهدوء الحذر دون الاستخفاف بأعراض المرض.

وأشار إلى أن الوصول للمناعة المجتمعية يجب أن يتم عن طريق الحصول على اللقاحات، أو الإصابة بالمرض، متوقعا أن يكون “متحور أوميكرون” نهاية وباء كورونا.

لقاح كورونا

وأكد حسام حسني، أنه يجب على المصريين التسابق للحصول على لقاح كورونا.