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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ورخيصة ومغذية.. طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض

بطاطس مهروسة بالبيض
بطاطس مهروسة بالبيض

يمكنك الاستعانة ببعض الأطباق السهلة والسريعة في الشتاء ومن أهمها أكلة بطاطس مهروسة بالبيض حيث تعد وجبة غذائية متكاملة وسعرها رخيص جدا.

نقدم لكم طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير بطاطس مهروسة بالبيض
نصف كيلو بطاطس مسلوقة 

5 بيض 

ملح 

كمون 

2 عود بقدونس 

2 ملعقة كبيرة زبدة

 فلفل 
طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالبيض
* نضع البطاطس المسلوقة و المهروسة على النار مع الزبدة و يسخن جيدا ثم نضيف البيض و البهارات

* تقلب حتى تمام نضج البيض يضاف البقدونس المقطع و يقدم  بطاطس مهروسة بالبيض

 

بطاطس مهروسة بطاطس مهروسة بالبيض طريقة عمل بطاطس مهروسة الشيف نجلاء الشرشابي

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