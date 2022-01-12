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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات فرنسية.. طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة

طريقة عمل بطاطس مهروسة
طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة

تعتبر طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة من أكثر الوصفات الشهية التي يشتهر بها المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها كوصفة مختلفة على الغداء ايضا ، وهي وجبة سهلة وبسيطة ومتكاملة وطعمها شهي وصحية.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بطاطس مهروسة الكريمة من الاكلات الفرنسية السهلة والبسيطة، والتي سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار ايضا، وهي لا تشعر سوى نصف ساعة لتحضيرها، و تكفي لحوالي 4 أشخاص .

 

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة

 

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة


مقادير طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة :
1 كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات
100 مل حليب سائل
50 غ زبدة
2 ملعقة كبيرة كريمة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل


طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة :
- تسلق البطاطس حتى تنضج، ونقوم بتصفية البطاطس ونقوم بإرجاعها إلى القدر.
- يضاف الملح، الفلفل، الحليب، الزبدة والكريمة.
- تهرس البطاطس جيداً، ثم نخفقها جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كالكريمة السميكة، ثم تقدم البطاطس المهروسة بالكريمة  .

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