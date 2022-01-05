سهلة وشهية.. طريقة عمل كرات بطاطس مقلية

كرات بطاطس مقلية من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات بطاطس مقلية.
مقادير كرات بطاطس مقلية
4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة
1 ملعقة صغيرة كمون حصى مقلي فى الزيت
نصف كوب نعناع طازج
نصف كوب كزبرة خضراء
ملح
فلفل اخضر حار حسب الرغبة
فلفل أسود
زيت للقلي
لخليط الدقيق
2 كوب دقيق حمص
نصف كوب دقيق
بيكنج بودر
ماء
طريقة تحضير كرات بطاطس مقلية
-يخلط النعناع والكزبرة والفلفل الحار
-تخلط البطاطس مع الكمون وخليط الخضرة المفرومة مع الفلفل
- يضاف القليل من الدقيق ويقلب كل الخليط
- يشكل الخليط كرات وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك
- يخلط الدقيق ودقيق الحمص والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود
- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على سائل قوامه غليظ
- تقلب الكرات في خليط الدقيق ثم تصفى
- تقلى في الزيت على النار