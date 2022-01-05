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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وشهية.. طريقة عمل كرات بطاطس مقلية

كرات بطاطس مقلية
كرات بطاطس مقلية

 كرات بطاطس مقلية من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك  وأطفالك بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  كرات بطاطس مقلية.

مقادير كرات بطاطس مقلية


4 حبات بطاطس  مسلوقة ومهروسة

1 ملعقة صغيرة كمون  حصى مقلي فى الزيت

نصف كوب نعناع طازج

 نصف كوب كزبرة خضراء

 ملح

 فلفل اخضر حار  حسب الرغبة

فلفل أسود 

زيت للقلي 

 

لخليط الدقيق

2 كوب دقيق حمص 

نصف كوب دقيق

 بيكنج بودر 

ماء 


طريقة تحضير كرات بطاطس مقلية


-يخلط النعناع والكزبرة والفلفل الحار

-تخلط البطاطس مع الكمون وخليط الخضرة المفرومة مع الفلفل

- يضاف القليل من الدقيق ويقلب كل الخليط

- يشكل الخليط كرات وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك

- يخلط الدقيق ودقيق الحمص والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على سائل قوامه غليظ

- تقلب الكرات في خليط الدقيق ثم تصفى

- تقلى في الزيت على النار

 

كرات بطاطس مقلية طريقة عمل كرات بطاطس مقلية مقادير كرات بطاطس مقلية طريقة تحضير كرات بطاطس مقلية الشيف غادة جميل

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