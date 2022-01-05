سهلة وشهية.. طريقة عمل كرات بطاطس مقلية

كرات بطاطس مقلية من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات بطاطس مقلية.

مقادير كرات بطاطس مقلية



4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة

1 ملعقة صغيرة كمون حصى مقلي فى الزيت

نصف كوب نعناع طازج

نصف كوب كزبرة خضراء

ملح

فلفل اخضر حار حسب الرغبة

فلفل أسود

زيت للقلي

لخليط الدقيق

2 كوب دقيق حمص

نصف كوب دقيق

بيكنج بودر

ماء



طريقة تحضير كرات بطاطس مقلية



-يخلط النعناع والكزبرة والفلفل الحار

-تخلط البطاطس مع الكمون وخليط الخضرة المفرومة مع الفلفل

- يضاف القليل من الدقيق ويقلب كل الخليط

- يشكل الخليط كرات وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك

- يخلط الدقيق ودقيق الحمص والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على سائل قوامه غليظ

- تقلب الكرات في خليط الدقيق ثم تصفى

- تقلى في الزيت على النار