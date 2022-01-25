التجارة : اعلان نتائج استراتيجية التمور قريبا.. واهتمام القيادة السياسية بمتابعة تنفيذها

قال أحمد رضا معاون وزيرة التجارة لشئون الصناعة انه تم الانتهاء من إعادة تقييم استراتيجية التمور التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة منذ 2017 للوقوف على نتائجها، لافتا الى انه النتائج المبدئية للتقيم والذى مقرر ان تعلن عنه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قريبا فقد تم تنفيذ 90 ٪ منها على ارض الواقع.

واضاف معاون الوزيرة فى تصريحات على هامش مهرجان التمور بسيوة انه في ظل تنفيذ الاستراتيجية، ظهر اهتمام القيادة السياسية بمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، واهمية التمور والدائرة الاقتصادية التي يتم خلقها من صناعة التمور، لافتا الى ان المرحلة المقبلة سيتم التركيز على الزراعات وتحسين الإنتاجية والتوسع بالتصنيع لإنتاج مشتقات البلح كالمربات ودبس البلح.

ونوة رضا الى ان هناك مقترحات لربط تطوير صناعه البلح ومشتقاته بالبحث العلمي لتعظيم القيمة المضافة من نواة البلح، والبلح منخفض الجودة او منخفض القيمة السعرية ولا يحظى بطلب مرتفع واستخدامه لإنتاج قهوة بدون كافيين.

ولفت الى انه من المقرر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتمور بالتزامن مع نتائج الاستراتيجية الحالية

