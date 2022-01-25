عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التجارة : اعلان نتائج استراتيجية التمور قريبا.. واهتمام القيادة السياسية بمتابعة تنفيذها

نيفين جامع
نيفين جامع

قال أحمد رضا معاون وزيرة التجارة لشئون الصناعة انه تم الانتهاء من إعادة تقييم استراتيجية التمور التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة منذ 2017 للوقوف على نتائجها، لافتا الى انه النتائج المبدئية للتقيم والذى مقرر ان تعلن عنه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قريبا فقد تم تنفيذ 90 ٪ منها على ارض الواقع.

حماية المريض أولا.. نيفين منصور تكشف تفاصيل مهمة عن مشروع قانون المسئولية الطبية

نيفين جامع: تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بقيمة 10 ملايين جنيه

واضاف معاون الوزيرة فى تصريحات على هامش مهرجان التمور بسيوة انه في ظل تنفيذ الاستراتيجية، ظهر اهتمام القيادة السياسية بمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، واهمية التمور والدائرة الاقتصادية التي يتم خلقها من صناعة التمور، لافتا الى ان المرحلة المقبلة سيتم التركيز على الزراعات وتحسين الإنتاجية والتوسع بالتصنيع لإنتاج مشتقات البلح كالمربات ودبس البلح.

ونوة رضا الى ان هناك مقترحات لربط تطوير صناعه البلح ومشتقاته بالبحث العلمي لتعظيم القيمة المضافة من نواة البلح، والبلح منخفض الجودة او منخفض القيمة السعرية ولا يحظى بطلب مرتفع واستخدامه لإنتاج قهوة بدون كافيين.

ولفت الى انه من المقرر الإعلان عن  الاستراتيجية الجديدة للتمور بالتزامن مع نتائج الاستراتيجية الحالية 
 

التجارة وزيرة التجارة التمور وزارة التجارة والصناعة نيفين جامع

ترشيحاتنا

مران الزمالك ..عبدالغني ينتظم في التدريبات وتصعيد خماسي 2003 للفريق الأول

نقل مباراة مصر.. قرار عاجل من رئيس الكاف بشأن كارثة ملعب أوليمبي

لحظات مرعبة .. نهاية مأساوية لسمكة قرش هاجمت غواصين في مياه خطيرة

اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يدعو نظيره القبرصي الجديد لزيارة القاهرة

الإدارة العامة للمرور توزع ورد وأعلام مصر على المواطنين بالطرق والمحاور.. صور

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس غدًا لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

تعليق ناري من ناصر القصبي على فيلم أصحاب ولا أعز

قرار جمهوري بالموافقة علي تخصيص 36 جزيرة نهرية وبحرية لصالح القوات المسلحة

موعد انتهاء جائحة كورونا.. الصحة العالمية تصدم العالم

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جندي ينقذ راكبا من موت محقق تحت عجلات قطار بالهند.. فيديو

بسبب الخيانة.. امرأة هندية تقطع رأس زوجها وتحمله إلى قسم الشرطة

موعد انتهاء جائحة كورونا.. الصحة العالمية تصدم العالم

انفصلت بسبب نمر.. أغرب 8 حالات طلاق في الوسط الفني

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال مبروك عطية لمؤيدي فيلم أصحاب ولا أعز

بسبب البودي جاردات.. معجب يضرب جوهرة ويشد شعرها أثناء وصلة رقص "فيديو"

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ