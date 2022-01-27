تحذير لغير الحاصلين على اللقاح..متحدث الصحة يؤكد: لن يتمتعوا بالمميزات المقدمة من الدولة

قال دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الدولة وفرت كاف أنواع اللقاجات المضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن المواطن المصرى يمتلك الجرية فى أخذ اللقاح من دمة، وإنما الدولة ملزمة برعايتك وتقديم العلاج فى حالة تعرضك للإصابة بالفيروس.

وأضاف “ عبد الغفار”، خلال حواره ببرنامج،" من مصر"، المذاع على فضائية،"سى بى سى"، أن الدولة من حقها حفاظاً على صحة المواطنين والدوة والأخرين لن تجعل أى مواطن يتمنع بالمميزات التى تقدمها الدولة له إلا إذا تلقى اللقاح.

واشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إلى أن المواطن الذى لن يتناول اللقاح لن يستطيع دخول مكان عمله أو الجامعة أو غيرها من المصالح الحكومية، وكل ذلك حفاظاً على أن يكون صحيحاً ورغبة أن نعود مرة أخرى قبل أكتياح الوباء.

وتابع أن مصر الدولة الأولى على مستوى العالم فى الاصابة بفيروس سى، ولكن مصر الجديدة هى الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا التى توفر علاجاً لمواطنيها لفيروس كورونا، وهذا هو فكر القيادة وعمل الحكومة ووزارة الصحة، مؤكداً أن صحة المواطن على رأس أهتمام القيادة السياسية.