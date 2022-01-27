منة فضالي تحتفل بفوز المنتخب: مبروك لمصر ورجالتها

هنأت منة فضالي جماهير منتخب مصر بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار والتأهل لربع النهائي بكأس الأمم الافريقية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي عبر انستجرام: “الف مبروك لمصر ورجاله مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬”.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

يذكر أن شاركت الفنانة منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.