عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق عن خروج الشناوي من المباراة: راجل يا بني وبطل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حرص الإعلامي إبراهيم فايق، علي دعم حارس المرمي محمد الشناوي، عقب إصابته والخروج من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا.

 

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي للمدونات الصغيرة “تويتر”: “الف سلامة يا شناوي.. راجل يا بني وبطل والله.. ربنا يوفقك يا جبل.. قدها ان شاء الله”.

سيف زاهر يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار.. شاهد

ألف سلامة.. أحمد شوبير يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لإصابة قوية بعد تدخل قوي مع مهاجم كوت ديفوار ومحمد عبدالمنعم مدافع الفراعنة فى الدقيقة 86 .

 

ودفع كيروش بـ محمد أبوجيل بدلا من محمد الشناوي فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وظهر محمد الشناوي وهو يخرج من أرض الملعب ومسك بيده ، قدمه اليمني من الوراء وهو يسير على قدميه .

 

وصرح على محمد على المعلق على المباراة ، بأن إصابة محمد الشناوي عباره عن شد فى العضلة الخلفية .

تعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر لإصابة دامية بعد التحامه مع مدافع منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق محمد الشناوي الشناوي منتخب مصر

موضوعات متعلقة

سيف زاهر يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار.. شاهد

الفنانة التشكيلية هالة عبدالقادر تشيد بتكريم وزيرة الثقافة لذوى الهمم

ألف سلامة.. أحمد شوبير يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار

أبوجبل يتصدر تريند تويتر عقب إصابة الشناوي وخروجه من مباراة كوت ديفوار

كان رجل محترم بجد.. وفاء عامر تنعى ياسر رزق

مصر وكوت ديفوار.. هاني حتحوت: شوط أول متكافئ والفراعنة الأخطر

حسن المستكاوي معلقا علي مباراة مصر وكوت ديفوار:العبوا بروح الفرسان يا رجالة

خير.. أحمد شوبير يعلق علي الشوط الأول لمصر أمام كوت ديفوار

ترشيحاتنا

رئيس القطاع الديني بـ الأوقاف: الترجمة جسر لتبادل المعارف الإنسانية

أبو جبل وش السعد.. أحمد موسى يهنئ الفراعنة بعد التفوق على الأفيال

كيفية تسريع النت لـ درجة قصوى بدون برامج.. إليك بعض الحيل والنصائح

هنا قوة العرب| مصر والإمارات فصول من التعاون العسكري المشترك في فنون التدريب والأسلحة

خبير اقتصادي : مصر قادرة على تحقيق نمو إيجابي 5.7% في 2022

النني أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ركلات الترجيح الفاصلة..التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي والإضافي بين مصر وكوت ديفوار

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

60 دقيقة.. السولية يهدر هدفا مؤكدا وصحوة لحارس مرمى كوت ديفوار

5 لاعبين في 4 مباريات.. الإصابات تتوالى على منتخب مصر في أمم إفريقيا

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

أصحاب ولا أعز.. الجمهور يطالب أحمد حلمي بالضغط على منى زكي للاعتذار

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ