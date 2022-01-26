ألف سلامة.. أحمد شوبير يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار

حرص الإعلامي أحمد شوبير، علي دعم حارس المرمي محمد الشناوي، عقب إصابته والخروج من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي للمدونات الصغيرة “تويتر”: “الف سلامة يا شناوي مباراة عظيمة”.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لإصابه قوية بعد تدخل قوي مع مهاجم كوت ديفوار ومحمد عبدالمنعم مدافع الفراعنة فى الدقيقة 86 .

ودفع كيروش بـ محمد أبوجيل بدلا من محمد الشناوي فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وظهر محمد الشناوي وهو يخرج من أرض الملعب ومسك بيده ، قدمه اليمني من الوراء وهو يسير على قدميه .

وصرح على محمد على المعلق على المباراة ، بأن إصابة محمد الشناوي عباره عن شد فى العضلة الخلفية .

تعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر لإصابة دامية بعد التحامه مع مدافع منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.