سيف زاهر يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار.. شاهد

حرص الإعلامي سيف زاهر، علي دعم حارس مرمي منتخب محمد الشناوي، عقب إصابته والخروج من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”: “ألف سلامة يا شناوي قدها وقدود يا جبل”.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لإصابه قوية بعد تدخل قوي مع مهاجم كوت ديفوار ومحمد عبدالمنعم مدافع الفراعنة فى الدقيقة 86 .

ودفع كيروش بـ محمد أبوجيل بدلا من محمد الشناوي فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وظهر محمد الشناوي وهو يخرج من أرض الملعب ويمسك بيده ، قدمه اليمني من الخلف وهو يسير على قدميه.

وصرح على محمد على المعلق على المباراة ، بأن إصابة محمد الشناوي عبارة عن شد فى العضلة الخلفية .

وتعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر لإصابة دامية بعد التحامه مع مدافع منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.