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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: محمد صلاح لما يتكلم الكل يسمع بس

محمد صلاح
محمد صلاح

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمد صلاح عندما يتحدث لابد أن الجميع يسمع للكلام الذي يقوله صلاح لأنه أحد أفضل اللاعبين فى العالم.

وقال محمد صلاح فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" عندما يتحدث محمد صلاح لابد أن الكل يستمع فقط".

واضاف:" منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام والبطولة مش بعيدة".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.


تفاصيل مباراة مصر وكوت ديفوار

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين، وصل منتخب مصر لمرمى كوت ديفوار في كرتين ولكن دون تهديد قوي لحارس الفريق الايفواي.

أغلق منتخب مصر مساحات الملعب بشكل جيد منع خلالها هجوم كوت ديفوار من الوصول إلى مرمى الشناوي طوال 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 15 خطف عمر مرموش كرة رائعة وسدد صاروخية من مسافة طويلة، ولكن منعت العارضة دخول الكرة مرمى المنتخب الايفواري.

ومرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح الذي لم ينتظر وسدد كرة رائعة على مرمى المنتخب الايفواري ولكن استطاع حارس المرمى من ابعادها عن مرماه.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة نظم الفراعنة كرة سريعة نحو مرمى كوت ديفوار، وصلت من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش تجاه عمر كمال عبد الواحد الذي انطلق وسدد كرة قوية ولكن وصلت ضعيفة في يد حارس المرمى.

وتعرض فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار لاصابة قوية، وحل مكانه سيريدي في الدقيقة 30 من عمر  المباراة.

تمكن حارس مرمى كوت ديفوار من التصدي لتسديدة صاروخية من مصطفى محمد ومنع دخول الهدف الاول في شباكه.

وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة سدد محمد صلاح كرة صعبة على الحارس ولكن تعامل معها ومنعها من الدخول للمرمى.

وحاول منتخب كوت ديفوار الوصول لمرمى منتخب مصر في الدقيقة 40 من عمر المباراة، وتمكن من اختراق الدفاع ووصلت الكرة لمرمى الشناوي الذي أبهر الجميع برد فعل رائع أنقذ به مرماه من هدف مؤكد.

أهدر عمرو السولية كرة هدف مؤكد في بداية شوط المباراة الثاني بعد انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي مرر الكرة للسولية الذي سدد كرة أعلى مرمى كوت ديفوار الذي كان منفرداََ به.

محمد النني سدد كرة عرضية غيرت اتجاهها واتجهت نحو مرمى كوت ديفوار وكادت ان تسكن الشباك لولا صحوة حارس المرمى الذي أبعدها لركنية.

أجرى كارلوس كيروش تبديلا بخروج عمر مرموش ونزول تريزيجية الذي توغل في لمسته الاولى وسدد كرة رائعة كادت ان تسكن الشباك ولكن مرت بسلام.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لاصابة قوية بعد تألقه والتصدي لركلة قوية من هجوم كوت ديفوار وحل محمد ابو جبل حارس مرمى الفراعنة البديل بدلاََ منه.

وتعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر للاصابة بعد التحام هوائي مع مدافع كوت ديفوار، في الدقيقة 94 من عمر الشوط الاول الاضافي في هجمة كادت أن تصبح الهدف الاول للفراعنة.

وفي الدقيقة 98 سدد أحمد سيد زيزو كرة صاروخية على مرمى  كوت ديفوار ولكن تمكن حارس المرمى من التصدي لها وابعادها عن مرمى منتخب بلاده.

تألق محمد ابو جبل ومنع دخول تسديدة قوية من لاعب كوت ديفوار في الدقيقة 103 وحمى شباكه من الاهتزاز.

ركلات الجزاء..

كوت ديفوار بيبي يسجل 
مصر زيزو يسجل 
كوت ديفوار ابراهيم سنجاري يسجل 
مصر عمرو السولية يسجل 
كوت ديفوار ايريك باي  يهدر 
مصر عمر كمال عبد الواحد يسجل 
كوت ديفوار كورنيه يسجل
مصر محمد عبد المنعم يسجل 
كوت ديفوار زاها يسجل 
مصر محمد صلاح يسجل

 


 

إبراهيم سعيد محمد صلاح منتخب مصر عمرو السولية كرة القدم مصطفي محمد

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