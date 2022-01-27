شوقي غريب: محمد صلاح كان قائدا أمام كوت ديفوار والانسجام سمة الأداء

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن محمد صلاح نجم المنتخب كان قائدا حقيقيا بمعنى الكلمة أمام منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد “غريب”، فى تصريحات متلفزة مع شادي محمد ببرنامج “أوضة اللبس” المذاع على قناة “النهار”، "محمد صلاح قدم مستوى كبيرا أمام منتخب كوت ديفوار، وتصريحاته قبل المباراة كانت بالطبع بسبب ما يشعر به خلال الفترة الماضية".

وأضاف "رأيت اليوم المنتخب فى حال تفاهم كبير لذلك المنتخب ظهر بصورة مميزة أمام كوت ديفوار وقدمنا مستوي كبير ورائع وكنا نستحق الفوز والتأهل لدور الثمانية.

يذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.