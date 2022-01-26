وزير الرياضة: الروح عادت لمنتخب مصر ومعنا أفضل لاعب بالعالم محمد صلاح

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الروح عادت مرة أخري للمنتخب الوطني خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة فى الكاميرون.

وقال الدكتور أشرف صبحي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "منتخب مصر من بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 كان من دون طموح أو روح حتي عام 2016 وحتي دخولنا كأس العالم ثم نظمنا بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 ولكن أيضًا لم نر المنتخب الذي يرضي طموحنا، ولكن تحديدا منذ البطولة العربية الأخيرة ، أصبح هناك روح للمنتخب واللاعبين أصبحوا يرغبوا فى الفوز وهناك تنوع فى اللاعبين ثم فى كأس الأمم الأفريقية وسط ظروف غير سهلة ولكن المنتخب أصبح هناك روح.

وأضاف:" اللاعبون يحتاجون بالطبع الدعم النفسي ولدينا مباراتين هامتين أمام منتخب السنغال فى تصفيات كأس العالم وداعمين للمنتخب، مكسب مهم اليوم أمام منتخب كوت ديفوار، مكسب الروح ووجود اللاعب الأفضل فى العالم محمد صلاح ، بجانب لاعبين مميزين فى المنتخب".

وتابع:" بالطبع سيكون هناك دعم جماهيري لمنتخب مصر أمام منتخب السنغال فى تصفيات كأس العالم".

يذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.