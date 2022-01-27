إبراهيم سعيد: النني قدم مباراة للتاريخ ولولا الشناوي كنا خسرنا

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد النني لاعب وسط منتخب مصر والمنتخب الوطني قدم أفضل مباراة فى تاريخه مع الفراعنة أمام كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد النني قدم أفضل مباراة فى تاريخه مع منتخب مصر".

وأضاف:" لولا الشناوي وتألقه مع منتخب مصر كان من الممكن أن المنتخب يخسر، قدمنا مباراة كبيرة وأبو جبل يستحق التحية".

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.