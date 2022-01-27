"ولهن مثل الذي عليهن" من منظور مبروك عطية | مساواة الرجل والمرأة .. الحج بدون إذن .. وصيام الزوجين بالتراضي

حملت تصريحات الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أمس، ببرنامج يحدث في مصر جملة من التصريحات والفتاوى من بينها حق الزوجة في الحج دون إذن زوجها، وحقها في منعه من صيام التطوع كما له حق عليها.

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز ما ورد من فتاوى وأحكام بينها العميد السابق وأستاذ الشريعة الحالي بجامعة الأزهر.

ولهن مثل الذي عليهن

وقال الدكتور مبروك عطية، إن الزوج والزوجة متساويان في الاستئذان بشأن صيام التطوع ولها أن تقبل أو أن ترفض كما له الحق في أن يقبل أو يرفض، مستدلاً بالآية القرآنية:" ولهن مثل الذي عليهن".

وأوضح مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر:"إن الآية تطبق لصالح الرجل، فحديث البخاري "لا يصح أن تصوم إمرأة مسلمة صوم سنة وزوجها شاهد إلا بإذنه"، أي مقيم تقوله بكره الاتنين يا سي محمد فيقولها لأ متصوميش تسمع كلامه، فين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هنا المفروض يجي يوم الحد ويقولها بعد إذنك أصوم بكره وهي توافق.. هي كوم ناقص؟!".

وتابع:" أنت عاوزها مفرفش ومن حقها تشوفك كده.. ترفض صيام طبعاً لأنه سنة، ولهن مثل الذي عليهن" ليها اللي عليها.. كل اللي عليها ليها.. عليها تستأذن عليه يستأذن.. عليها تتعطر عليه يتعطر".

الحج دون إذنه

ولفت مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر إلى أنه مع عودة الحج، ينبغي أن نعلم أن الأصل الأصيل في الحج قوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وقد قاس العلماء على ذلك العمرة، مشدداً: لا يجوز لغير القادرين تقسيط تكاليف الحج لقضاء واجب، ربنا رفعها عن غير القادر ليه نقسط ونستدين يقول تعالى :" الآن خفف الله عنكم" كن مطمن ربك مش هيحسبك.

وبين مبروك عطية أن المرأة في الحج والعمرة، لا إذن لزوجها، يوافق أهلاً وسهلاً ميوفقش إن شاله عنه ما يوافق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي حجة الإسلام بدون إذنه، مضيفاً :"نحن مغرمين بجعل الزوج إلها، متخرجش من غير إذنه متسافرش بدون إذنه".

ولفت إلى الأصل الأصيل أن تحج على حسابها، لو هو متيسر الحال تحج على حسابه، لا يوجد سجود زوجة لزوجته لكن الأمر طاعة والطاعة هنا متبادلة مش سجود حقيقي.

جهاد الرجل يساويه قيام المرأة بواجباتها

وأوضح أن جهاد الرجل يساويه قيام المرأة بواجباتها حيث إن: “حسن تبعل الزوجة لزوجها يعدل كونك تكوني محترمة مش مثالية أوي، تقومي بدورك بإخلاص يساوي جهاده في سبيل الله بماله وروحه”.

وحول خروج الزوج للجهاد دون إذن زوجته قال: "الجهاد يستدعى إليه المسلم، ما عدا ذلك الزوج والزوجة متساويين في الحقوق والواجبات.

ربنا يرحمه ويعفو عنه

وبين أن الدعوة بـ “ربنا يرحمه ويعفو عنه” لا دليل عليها، مبيناً أنه طالما يعاني أمراض ويداوى فهو مأجور، لكن الموت ليس هناك ما يدلل على أنه راحة.

واستدل بحديث البخاري أن "الميت إما مستريح أو مستراح منه"، وقد فسرها العلماء أنه مستريح من عناء الدنيا، مستراح منه قليل الأدب يستراح منه الشجر وغيره.